ME siatkarzy. Kiepskie wieści przed meczem Polska - Niemcy. Okazja do rewanżu

ME siatkarzy. Smutna informacja przed meczem Polska - Niemcy

Polscy siatkarze na mistrzostwach Europy prezentują się rewelacyjnie. W fazie grupowej przydarzyła się co prawda mała wpadka w postaci przegranej 2:3 z Bułgarami, ale nasi zawodnicy i tak zajęli pierwsze miejsce w grupie. Przegrana skutkowała jedynie uszczupleniem dorobku w rankingu FIVB. We wszystkich pozostałych spotkaniach drużyna Nikoli Grbicia zwyciężała po 3:0. W grupie Polacy pokonali Portugalię, Izrael, Macedonię Północną oraz Ukrainę, a w 1/8 finału gładko rozprawili się z Łotwą. W starciu o półfinał Biało-Czerwoni zagrają z Niemcami, którzy po niezwykle wyrównanym meczu pokonali Bułgarię 3:2. Tuż przed tym pojedynkiem kibiców zasmuciła przegrana polskich siatkarek plażowych w starciu z Niemkami. W finale zawodów Beach Pro Tour Futures Aleksandra Gromadowska i Agnieszka Adamek uległy Rice Dieckmann oraz Sarah Schulz 1:2 (19:21, 21:14, 12:15).

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Należy zaznaczyć, że polskie siatkarki plażowe grały w tym turnieju fenomenalnie. W fazie grupowej nie oddały rywalkom nawet jednej partii, a w drodze do finału pokonały dwa duety z Włoch. Przegrana z Niemkami boli zatem podwójnie. Jednak fani mogą szybko zapomnieć o tym smutnym rozstrzygnięciu. Już we wtorek, 22 września, polscy siatkarze mają okazję zrewanżować się na Niemcach w sporcie. Aby tego dokonać, muszą wygrać w ćwierćfinale mistrzostw Europy. Początek spotkania przewidziano na 18:00 naszego czasu.

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