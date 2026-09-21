ME siatkarzy. Kiepskie wieści przed meczem Polska - Niemcy. Okazja do rewanżu

Bartosz Olszewski
likp
2026-09-21 10:33

Reprezentacja Polski w siatkówce z przytupem rozpoczęła fazę pucharową mistrzostw Europy. Po gładkim zwycięstwie 3:0 nad Łotwą, w ćwierćfinale zagramy z Niemcami. Tuż przed tym meczem pojawiła się smutna informacja, ale dla polskich zawodników może być ona dodatkowym bodźcem. Nadarza się świetna okazja do sportowego rewanżu.

Polscy siatkarze w białych strojach cieszą się ze zdobytego punktu. O szansie na rewanż z Niemcami przeczytasz w Eskice.
Autor: materiały prasowe/CEV/ Materiały prasowe

ME siatkarzy. Smutna informacja przed meczem Polska - Niemcy

Polscy siatkarze na mistrzostwach Europy prezentują się rewelacyjnie. W fazie grupowej przydarzyła się co prawda mała wpadka w postaci przegranej 2:3 z Bułgarami, ale nasi zawodnicy i tak zajęli pierwsze miejsce w grupie. Przegrana skutkowała jedynie uszczupleniem dorobku w rankingu FIVB. We wszystkich pozostałych spotkaniach drużyna Nikoli Grbicia zwyciężała po 3:0. W grupie Polacy pokonali Portugalię, Izrael, Macedonię Północną oraz Ukrainę, a w 1/8 finału gładko rozprawili się z Łotwą. W starciu o półfinał Biało-Czerwoni zagrają z Niemcami, którzy po niezwykle wyrównanym meczu pokonali Bułgarię 3:2. Tuż przed tym pojedynkiem kibiców zasmuciła przegrana polskich siatkarek plażowych w starciu z Niemkami. W finale zawodów Beach Pro Tour Futures Aleksandra Gromadowska i Agnieszka Adamek uległy Rice Dieckmann oraz Sarah Schulz 1:2 (19:21, 21:14, 12:15).

Niesamowite sceny na meczu Polaków w ME siatkarzy. Lemański ujawnia! Kamery tego nie pokazały

QUIZ: Rozpoznasz polskich siatkarzy? Komplet punktów to obowiązek prawdziwego kibica!
Pytanie 1 z 20
Zaczynamy z wysokiego C. Siatkarz na zdjęciu to...
Bartosz Kurek

ME siatkarzy. Kadra Polski ma szansę pomścić siatkarki

Należy zaznaczyć, że polskie siatkarki plażowe grały w tym turnieju fenomenalnie. W fazie grupowej nie oddały rywalkom nawet jednej partii, a w drodze do finału pokonały dwa duety z Włoch. Przegrana z Niemkami boli zatem podwójnie. Jednak fani mogą szybko zapomnieć o tym smutnym rozstrzygnięciu. Już we wtorek, 22 września, polscy siatkarze mają okazję zrewanżować się na Niemcach w sporcie. Aby tego dokonać, muszą wygrać w ćwierćfinale mistrzostw Europy. Początek spotkania przewidziano na 18:00 naszego czasu.

Galeria: Julia Szczurowska i Paulina Damaske - nasze zjawiskowe siatkarki

TAJEMNICE GWIAZD SIATKÓWKI. FORNAL I LEON JAKICH NIE ZNACIE [SPORTOWY FLESZ PRZEMKA OFIARY]
Julia Szczurowska i Paulina Damaske
Galeria zdjęć 34

Rolki

siatkówka