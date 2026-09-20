To ona zaprojektowała suknię ślubną żony Filipa Chajzera. Teraz ujawniła szczegóły

Filip Chajzer ożenił się z o dwie dekady młodszą Bianką. Ślub odbył się w sobotę 19 września w Krakowie, a na uroczystości na próżno było szukać osób ze świata showbiznesu - młodzi chcieli pobrać się wyłącznie w gronie najbliższych.

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Suknia ślubna Bianki od Violi Piekut. Projektantka ujawnia szczegóły

Viola Piekut to persona, której chyba nikomu nie trzeba przedstawiać. Popularna w Polsce projektantka ubierała do ślubu już nie jedną gwiazdę, a jej projekty słyną z elegancji, szyku i finezji. Nie inaczej było w przypadku sukni ślubnej Bianki, która w sobotę wyszła za Filipa Chajzera.

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Panna młoda zaprezentowała się w prostej, acz efektownej eleganckiej sukni z odkrytymi ramionami. Świadomie postanowiła zrezygnować z bukietu, co okazało się strzałem w dziesiątkę - tradycyjny dodatek nadto odwracałby uwagę od sukni, którą uzupełnia wyłączne efektowny welon - nawet biżuteria była bowiem skromna i minimalistyczna. Kulisy swojego najnowszego projektu Viola Piekut ujawniła w rozmowie z Pudelkiem.

- Ta suknia jest kwintesencją współczesnej elegancji - prosta, kobieca forma, subtelnie odsłonięte ramiona i efektowny, długi welon. Zależało mi na tym, by całość była wyrazista, ale pozostała ponadczasowa. Lubię, kiedy suknia nie potrzebuje wielu dodatkowych elementów, żeby robić wrażenie. Tutaj całą historię budują proporcje, piękna linia sylwetki i lekkość welonu - zdradziła projektantka.

Dwie suknie żony Filipa Chajzera

Jak wiele innych panien młodych, Bianka postanowiła przebrać się na przyjęcie weselne, które odbyło się w eleganckiej restauracji w stylu industrialnym (tam już kwiatów nie zabrakło!). Na imprezę wybrała krótką białą sukienkę z szarfą i odkrytymi plecami.

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