Te kobiety były w życiu Filipa Chajzera. Niedawno poślubił młodszą o lata Biankę

Filip Chajzer był już wcześniej żonaty. Pierwszą partnerką była Julia Chajzer

Julia Chajzer, pierwsza małżonka prezentera, odgrywała w jego życiu niezwykle istotną rolę. Poznali się w młodym wieku i przez pewien czas żyli jako mąż i żona. Ich małżeństwo rozpadło się pod koniec 2013 roku. Z tego związku przyszedł na świat syn Maksymilian, urodzony około 2009 roku. Niestety, w lipcu 2015 roku doszło do dramatu – chłopiec zginął w wypadku samochodowym. Ta niewyobrażalna strata na zawsze naznaczyła życie Filipa Chajzera. Choć po pewnym czasie prezenter wrócił na ekrany i do życia publicznego, wspomnienie tej tragedii to wciąż jeden z najtrudniejszych momentów w jego biografii.

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Kolejne związki Filipa Chajzera. Małgorzata Walczak i Anna M. Jędrzejuk

Gdy jego pierwsze małżeństwo dobiegło końca, Filip Chajzer nawiązał relację z Małgorzatą Walczak, która również pracowała jako dziennikarka. Ich związek przez długi czas gościł na łamach mediów. Oprócz budowania wspólnego życia, para doczekała się także potomstwa.

W 2017 roku urodził się ich syn Aleksander. Prezenter i Walczak żyli ze sobą przez kilka lat i nawet się zaręczyli. Ostatecznie jednak ich drogi rozeszły się w maju 2022 roku.

Mimo zakończenia związku, media wciąż śledzą relacje między dawnymi partnerami, zwłaszcza w kontekście ważnych wydarzeń w życiu Chajzera. Doskonale było to widać podczas jego ślubu z Bianką. Z doniesień medialnych wynikało, że Aleksander nie uczestniczył w uroczystości, a jego mama informowała w internecie, że chłopiec przebywał wtedy na meczu. W opowieściach o życiu prywatnym Filipa Chajzera przewija się także nazwisko Anny M. Jędrzejuk, choć nigdy oficjalnie nie potwierdzono, że była jego partnerką.

Kobieta ta była znana bywalczynią stołecznych imprez i współpracowała z projektantem garniturów. W przeszłości serwisy plotkarskie donosiły o jej rzekomym związku z Chajzerem. Choć te spekulacje przyciągały uwagę opinii publicznej, żadne z nich oficjalnie nie przyznało, że są parą.

Największe zainteresowanie w ostatnim czasie budzi jednak Bianka. Romans Filipa Chajzera z tą sporo młodszą kobietą nabrał zawrotnego tempa. Poznali się na początku 2026 roku, gdy pracowali nad podcastem, przy którym Bianka pełniła funkcję producentki. Wkrótce po tym pojawiły się doniesienia o ich zaręczynach.

Wszystko skończyło się happy endem 19 września 2026 roku. Filip Chajzer i Bianka powiedzieli sobie "tak" w Krakowie, stając na ślubnym kobiercu. Uroczystość była bardzo kameralna, a wśród gości znalazł się między innymi Zygmunt Chajzer, ojciec pana młodego.

Świeżo upieczona żona zaprezentowała się w białej sukni ślubnej bez ramiączek, ozdobionej długim welonem. Pan młody z kolei wybrał klasyczny, ciemny garnitur. Po zakończeniu ceremonii zakochani pochwalili się obrączkami, ogłaszając światu, że od teraz są małżeństwem.

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