Rekordziści "Tańca z Gwiazdami". Ten tancerz wystąpił ponad 20 razy

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Zwycięzcy wszystkich edycji "Tańca z Gwiazdami" w TVN i Polsacie
W ciągu ponad dwóch dekad zrealizowano aż 31 odsłon programu "Taniec z Gwiazdami". W tym czasie wielu znanych uczestników sięgnęło po Kryształową Kulę.
W edycjach emitowanych przez TVN triumfowali:
- Olivier Janiak z Kamilą Kajak
- Katarzyna Cichopek w parze z Marcinem Hakielem
- Rafał Mroczek u boku Anety Piotrowskiej
- Kinga Rusin i Stefano Terrazzino
- Krzysztof Tyniec partnerujący Kamili Kajak
- Anna Guzik z Łukaszem Czarneckim
- Magdalena Walach i Cezary Olszewski
- Agata Kulesza tańcząca ze Stefano Terrazzino
- Dorota Gardias u boku Andreja Mosejcuka
- Anna Mucha z Rafałem Maserakiem
- Julia Kamińska i Rafał Maserak
- Monika Pyrek z Robertem Rowińskim
- Kacper Kuszewski tańczący z Anną Głogowską
Zwycięzcy edycji telewizji Polsat to:
- Aneta Zając i Stefano Terrazzino
- Agnieszka Sienkiewicz w parze ze Stefano Terrazzino
- Krzysztof Wieszczek z Agnieszką Kaczorowską
- Ewelina Lisowska u boku Tomasza Barańskiego
- Anna Karczmarczyk i Jacek Jeschke
- Robert Wabich z Hanną Żudziewicz
- Natalia Szroeder partnerująca Janowi Klimentowi
- Beata Tadla i Jan Kliment
- Joanna Mazur z Janem Klimentem
- Damian Kordas tańczący z Janją Lesar
- Edyta Zając u boku Michała Bartkiewicza
- Piotr Mróz i Hanna Żudziewicz
- Ilona Krawczyńska z Robertem Rowińskim
- Anita Sokołowska w parze z Jackiem Jeschke
- Vanessa Aleksander i Michał Bartkiewicz
- Maria Jeleniewska z Jackiem Jeschke
- Mikołaj Bagiński partnerujący Magdzie Tarnowskiej
- Gamou Fall i Hanna Żudziewicz
Ci tancerze najczęściej byli w "Tańcu z Gwiazdami". Rekordzista może zaskoczyć
Na przestrzeni ponad 30 sezonów na parkiecie programu zaprezentowało się wielu wybitnych profesjonalistów. Niektórzy z nich zyskali miano weteranów, występując w kilkunastu odsłonach show, zarówno w formacie realizowanym przez TVN, jak i Polsat. Przygotowaliśmy listę 10 tancerzy, którzy najczęściej prowadzili gwiazdy do zwycięstwa w "Tańcu z Gwiazdami".
W zestawieniu znalazło się kilka nazwisk, które mogą być sporym zaskoczeniem dla fanów formatu. Zwycięzca rankingu ma na koncie udział w ponad dwudziestu sezonach programu!