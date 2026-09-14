Rekordziści "Tańca z Gwiazdami". Ten tancerz wystąpił ponad 20 razy

Paula Dąbrowska
Paula Dąbrowska
2026-09-14 5:00

Polska edycja programu "Taniec z Gwiazdami" dostarcza widzom emocji już od ponad dwóch dekad. W latach świetności format ten gromadził przed ekranami nawet do 8 milionów widzów, a obecne wyniki na poziomie 2 milionów nadal imponują. Z tej okazji przygotowaliśmy zestawienie zawodowych tancerzy, którzy najczęściej gościli na słynnym parkiecie. Sprawdź, czy pamiętasz ich wszystkich!

Zwycięzcy wszystkich edycji "Tańca z Gwiazdami" w TVN i Polsacie

W ciągu ponad dwóch dekad zrealizowano aż 31 odsłon programu "Taniec z Gwiazdami". W tym czasie wielu znanych uczestników sięgnęło po Kryształową Kulę.

W edycjach emitowanych przez TVN triumfowali:

  1. Olivier Janiak z Kamilą Kajak
  2. Katarzyna Cichopek w parze z Marcinem Hakielem
  3. Rafał Mroczek u boku Anety Piotrowskiej
  4. Kinga Rusin i Stefano Terrazzino
  5. Krzysztof Tyniec partnerujący Kamili Kajak
  6. Anna Guzik z Łukaszem Czarneckim
  7. Magdalena Walach i Cezary Olszewski
  8. Agata Kulesza tańcząca ze Stefano Terrazzino
  9. Dorota Gardias u boku Andreja Mosejcuka
  10. Anna Mucha z Rafałem Maserakiem
  11. Julia Kamińska i Rafał Maserak
  12. Monika Pyrek z Robertem Rowińskim
  13. Kacper Kuszewski tańczący z Anną Głogowską

Zwycięzcy edycji telewizji Polsat to:

  1. Aneta Zając i Stefano Terrazzino
  2. Agnieszka Sienkiewicz w parze ze Stefano Terrazzino
  3. Krzysztof Wieszczek z Agnieszką Kaczorowską
  4. Ewelina Lisowska u boku Tomasza Barańskiego
  5. Anna Karczmarczyk i Jacek Jeschke
  6. Robert Wabich z Hanną Żudziewicz
  7. Natalia Szroeder partnerująca Janowi Klimentowi
  8. Beata Tadla i Jan Kliment
  9. Joanna Mazur z Janem Klimentem
  10. Damian Kordas tańczący z Janją Lesar
  11. Edyta Zając u boku Michała Bartkiewicza
  12. Piotr Mróz i Hanna Żudziewicz
  13. Ilona Krawczyńska z Robertem Rowińskim
  14. Anita Sokołowska w parze z Jackiem Jeschke
  15. Vanessa Aleksander i Michał Bartkiewicz
  16. Maria Jeleniewska z Jackiem Jeschke
  17. Mikołaj Bagiński partnerujący Magdzie Tarnowskiej
  18. Gamou Fall i Hanna Żudziewicz
Magda Tarnowska o Julii Wieniawie w "Tańcu z gwiazdami"

Ci tancerze najczęściej byli w "Tańcu z Gwiazdami". Rekordzista może zaskoczyć

Na przestrzeni ponad 30 sezonów na parkiecie programu zaprezentowało się wielu wybitnych profesjonalistów. Niektórzy z nich zyskali miano weteranów, występując w kilkunastu odsłonach show, zarówno w formacie realizowanym przez TVN, jak i Polsat. Przygotowaliśmy listę 10 tancerzy, którzy najczęściej prowadzili gwiazdy do zwycięstwa w "Tańcu z Gwiazdami".

W zestawieniu znalazło się kilka nazwisk, które mogą być sporym zaskoczeniem dla fanów formatu. Zwycięzca rankingu ma na koncie udział w ponad dwudziestu sezonach programu!

Tancerz w czarnym stroju trzyma partnerkę w efektownej figurze na parkiecie. O rekordzistach show przeczytasz na Eska.
Galeria zdjęć 11

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