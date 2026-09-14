Rekordziści "Tańca z Gwiazdami". Ten tancerz wystąpił ponad 20 razy

Zwycięzcy wszystkich edycji "Tańca z Gwiazdami" w TVN i Polsacie

W ciągu ponad dwóch dekad zrealizowano aż 31 odsłon programu "Taniec z Gwiazdami". W tym czasie wielu znanych uczestników sięgnęło po Kryształową Kulę.

W edycjach emitowanych przez TVN triumfowali:

Olivier Janiak z Kamilą Kajak Katarzyna Cichopek w parze z Marcinem Hakielem Rafał Mroczek u boku Anety Piotrowskiej Kinga Rusin i Stefano Terrazzino Krzysztof Tyniec partnerujący Kamili Kajak Anna Guzik z Łukaszem Czarneckim Magdalena Walach i Cezary Olszewski Agata Kulesza tańcząca ze Stefano Terrazzino Dorota Gardias u boku Andreja Mosejcuka Anna Mucha z Rafałem Maserakiem Julia Kamińska i Rafał Maserak Monika Pyrek z Robertem Rowińskim Kacper Kuszewski tańczący z Anną Głogowską

Zwycięzcy edycji telewizji Polsat to:

Aneta Zając i Stefano Terrazzino Agnieszka Sienkiewicz w parze ze Stefano Terrazzino Krzysztof Wieszczek z Agnieszką Kaczorowską Ewelina Lisowska u boku Tomasza Barańskiego Anna Karczmarczyk i Jacek Jeschke Robert Wabich z Hanną Żudziewicz Natalia Szroeder partnerująca Janowi Klimentowi Beata Tadla i Jan Kliment Joanna Mazur z Janem Klimentem Damian Kordas tańczący z Janją Lesar Edyta Zając u boku Michała Bartkiewicza Piotr Mróz i Hanna Żudziewicz Ilona Krawczyńska z Robertem Rowińskim Anita Sokołowska w parze z Jackiem Jeschke Vanessa Aleksander i Michał Bartkiewicz Maria Jeleniewska z Jackiem Jeschke Mikołaj Bagiński partnerujący Magdzie Tarnowskiej Gamou Fall i Hanna Żudziewicz

Magda Tarnowska o Julii Wieniawie w "Tańcu z gwiazdami"

Ci tancerze najczęściej byli w "Tańcu z Gwiazdami". Rekordzista może zaskoczyć

Na przestrzeni ponad 30 sezonów na parkiecie programu zaprezentowało się wielu wybitnych profesjonalistów. Niektórzy z nich zyskali miano weteranów, występując w kilkunastu odsłonach show, zarówno w formacie realizowanym przez TVN, jak i Polsat. Przygotowaliśmy listę 10 tancerzy, którzy najczęściej prowadzili gwiazdy do zwycięstwa w "Tańcu z Gwiazdami".

W zestawieniu znalazło się kilka nazwisk, które mogą być sporym zaskoczeniem dla fanów formatu. Zwycięzca rankingu ma na koncie udział w ponad dwudziestu sezonach programu!