"Kuchenne rewolucje" wracają!

To już pewne - Magda Gessler, niekwestionowana królowa polskiej gastronomii, wraca na antenę TVN, by po raz kolejny odmienić los restauratorów w całym kraju. Program, który od lat jest fenomenem telewizyjnym, wkracza w swój 32. sezon, obiecując jeszcze więcej wzruszeń, napięcia i spektakularnych metamorfoz. „Kuchenne rewolucje” to format, który udowadnia, że za każdym kulinarnym biznesem stoją ludzkie historie, pasje i marzenia, o które warto walczyć.

Kiedy premiera nowego sezonu „Kuchennych rewolucji”? Data i godzina emisji

Wszystkich fanów programu z pewnością ucieszy fakt, że data premiery jest już znana. Pierwszy odcinek wiosennej edycji „Kuchennych rewolucji” zostanie wyemitowany w czwartek, 5 marca 2026 roku, o tradycyjnej porze - godzinie 21:30 na antenie TVN. Nowe odcinki będą pojawiać się co tydzień, a każdy z nich będzie można obejrzeć również na platformie Player.

Jakie restauracje odwiedzi Magda Gessler? Mapa rewolucji na wiosnę 2026

W nadchodzącym sezonie Magda Gessler odwiedzi zarówno duże miasta, jak i mniejsze miejscowości, w których problemy gastronomii są często jeszcze bardziej dotkliwe. Na rewolucyjnej mapie tej edycji znalazły się między innymi Łódź, Poznań, Chorzów, Koszalin, Wschowa oraz Królik Polski. Producenci zapowiadają, że nadchodzące odcinki będą wyjątkowo poruszające.

Pomoc dla restauracji zniszczonej przez powódź w Stroniu Śląskim

Jeden z najbardziej emocjonujących odcinków zostanie zrealizowany w Stroniu Śląskim, miejscowości dotkniętej tragiczną powodzią we wrześniu 2024 roku. Magda Gessler spróbuje pomóc Mateuszowi i Rafałowi, właścicielom pizzerii „Cherry Pepperoni”. Wielka woda zabrała im niemal wszystko, a oni przez rok, z ogromnym trudem, odbudowywali zrujnowany lokal. Gdy udało im się ponownie otworzyć restaurację, zaciągnięte na ten cel długi zaczęły ponownie pogrążać ich biznes. Zadaniem restauratorki będzie nie tylko uratowanie lokalu i miejsc pracy, ale przede wszystkim przywrócenie nadziei załamanym właścicielom.

Gdzie oglądać nowe odcinki „Kuchennych rewolucji”?

Nowy, 32. sezon programu będzie można śledzić na dwa sposoby:

W telewizji : premierowe odcinki będą emitowane w każdy czwartek o 21:30 na głównym kanale TVN

: premierowe odcinki będą emitowane w każdy czwartek o 21:30 na głównym kanale TVN Online: Wszystkie odcinki będą dostępne również na platformie streamingowej Player. Co więcej, subskrybenci serwisu często mają możliwość obejrzenia odcinka jeszcze przed jego telewizyjną premierą.

Nadchodząca edycja zapowiada się jako jedna z najbardziej emocjonujących w historii programu. Magda Gessler po raz kolejny udowodni, że jej interwencje to nie tylko zmiana menu i wystroju, ale przede wszystkim realna pomoc dla ludzi, którzy znaleźli się na życiowym zakręcie.