"Młode gliny" - o czym jest serial?

"Młode gliny" to nowy serial stacji TVN, który ma szansę stać się prawdziwym hitem. Produkcja skupia się na pracy funkcjonariuszy policji, którzy dopiero zaczynają swoją służbę. Są pełni chęci, pasji oraz wiedzy, natomiast brakuje im jeszcze doświadczenia w zawodzie. Serial pokazuje, jak każdego dnia muszą mierzyć się z realiami zawodu, czyli z biurokracją oraz wymagającymi przełożonymi. W każdym odcinku widzowie poznają nową sprawę kryminalną, którą bohaterowie próbują rozwiązać. Po drodze muszą mierzyć się z etycznymi dylematami, koniecznością podejmowania trudnych moralnie decyzji oraz z chęcią niesienia pomocy. Młodzi policjanci mogą jednak liczyć na pomoc swoich doświadczonych kolegów.

Polskie seriale popularne za granicą | To Się Kręci #6

"Młode gliny" - ile odcinków?

Jak na razie nie wiadomo jeszcze z ilu odcinków składa się pierwszy sezon serialu. Możemy być jednak pewni, że jeśli produkcja spotka się z pozytywnym przyjęciem ze strony widzów, doczeka się nowych epizodów.

"Młode gliny" - kiedy emisja?

Premiera pierwszego odcinka "Młodych glin" odbędzie się już w poniedziałek, 9 lutego 2026 roku. Kolejne odcinki będą emitowane od poniedziałku do czwartku, o godzinie 21:35 w TVN.

"Młode gliny" - obsada

Robert Koszucki jako nadkomisarz Szymon Dec,

Dominika Kryszczyńska jako komisarz Sandra Pastuszak,

Marcel Opaliński jako podkomisarz Olek Dąbrowski,

Mayu Gralińska-Sakai jako podkomisarz Michalina Adamska,

Henryk Simon jako podkomisarz Kacper Moś,

Zofia Zborowska-Wrona jako komisarz Agata Bożyk-Lis,

Katarzyna Gałązka jako starsza aspirant Monika Mielcarz,

Anna Dereszowska jako komendant Izabela Muszyńska,

Wiktoria Gąsiewska jako sierżant Basia Skowron,

Michał Węgrzyński jako starszy aspirant Jurek Jodłowski,

Aleksandra Domańska jako doktor nauk medycznych Laura Lind,

Bartosz Obuchowicz jako technik kryminalistyczny Ludwik Grudzień,

Lesław Żurek jako prokurator Łukasz Matuszczak,

Jerzy Bończak jako Tadeusz Dec.

Zapraszamy do galerii poniżej, w której poznacie bliżej bohaterów "Młodych glin".