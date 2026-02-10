Kiedy startuje 13. sezon "Must Be The Music"?

Nowy sezon "Must Be The Music" rozpocznie się już 6 marca. Emisja kolejnych odcinków będzie miała miejsce w każdy piątek o godzinie 21:00. Widzowie będą mieli okazję śledzić muzyczne zmagania przez 11 odcinków, podczas których uczestnicy będą walczyć o swoje marzenia i uznanie jurorów oraz publiczności.

Kto zasiądzie w jury 13. edycji "Must Be The Music"?

Za stołem jurorskim ponownie zasiądą znane i lubiane twarze polskiej sceny muzycznej. W 13. sezonie "Must Be The Music" talenty oceniać będą: Natalia Szroeder, Sebastian Karpiel-Bułecka, Dawid Kwiatkowski oraz Miuosh. Ich różnorodne doświadczenie i perspektywy gwarantują rzetelną i interesującą ocenę występów.

Kto poprowadzi 13. sezon "Must Be The Music"?

Program poprowadzą: Patricia Kazadi, Maciej Rock oraz Adam Zdrójkowski, którzy będą wspierać uczestników za kulisami. To właśnie oni zadbają o to, by atmosfera była przyjazna, a każdy z artystów mógł pokazać się z jak najlepszej strony.

Jaka nagroda dla zwycięzcy "Must Be The Music 13"?

Główną nagrodą w programie, oprócz szansy na zaprezentowanie się milionowej widowni, jest 250 tysięcy złotych oraz występ na Polsat Hit Festiwal. To wyjątkowa okazja dla aspirujących muzyków, by zdobyć uznanie i rozpocząć wielką karierę. "Must Be The Music" to program, w którym liczy się przede wszystkim muzyka, autentyczność i niezwykłe historie uczestników, a widzowie mogą spodziewać się prawdziwych emocji, radości, łez i gorących dyskusji. Program "Must Be The Music" od lat jest trampoliną do sukcesu dla wielu artystów, takich jak zespoły Enej czy LemON, którzy dzięki niemu zdobyli popularność i uznanie. Dzięki muzycznemu show Polsatu karierę rozpoczęła również Kaśka Sochacka. Kto dołączy do tego grona w 13. edycji? Tego dowiemy się już wkrótce!