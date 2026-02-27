Spis treści
Uczestnicy i tancerze - oto pełna lista 12 par!
Twórcy programu po raz kolejny postawili na elektryzującą mieszankę osobowości. Na najsłynniejszym parkiecie w Polsce zobaczymy gwiazdy filmu, teatru, internetu i mediów. Każda z nich, w parze z profesjonalnym tancerzem, przez 10 tygodni będzie walczyć o głosy widzów i przychylność jurorów. Oto pełna lista par 18. edycji „Tańca z Gwiazdami”:
- Magdalena Boczarska - ceniona aktorka filmowa i teatralna, w parze z Jackiem Jeschke.
- Sebastian Fabijański - charyzmatyczny aktor znany z mocnych ról, w parze z Julią Suryś.
- Natsu (Natalia Karczmarczyk) - jedna z najpopularniejszych polskich influencerek, w parze z Wojciechem Kuciną.
- Piotr Kędzierski - dziennikarz znany z ciętego humoru i audycji radiowych, w parze z Magdaleną Tarnowską.
- Małgorzata Potocka - legenda polskiego kina, aktorka i reżyserka, w parze z Mieszkiem Masłowskim.
- Kamil Nożyński - aktor i raper, który zdobył sławę rolą w serialu „Ślepnąc od świateł”, w parze z Izabelą Skierską.
- Paulina Gałązka - aktorka młodego pokolenia, znana z wielu filmów i seriali, w parze z Michałem Bartkiewiczem.
- Emilia Komarnicka-Klynstra - aktorka teatralna i telewizyjna, w parze z weteranem programu, Stefano Terrazzino.
- Izabela Miko - polska aktorka, która zrobiła karierę w Hollywood, w parze z Albertem Kosińskim.
- Mateusz Pawłowski - aktor znany z roli Kacperka w serialu „Rodzinka.pl”, w parze z Klaudią Rąba.
- Gamou Fall - aktor i model, znany m.in. z serialu „The Office PL”, w parze z Hanną Żudziewicz.
- Kacper „Jasper” Porębski - uwielbiany przez młodą widownię influencer i twórca internetowy, w parze z Darią Sytą.
Jury „Tańca z Gwiazdami” - kto będzie oceniał gwiazdy?
Za stołem sędziowskim zasiądzie sprawdzony i ceniony przez widzów, doborowy skład jurorski. Na czele niezmiennie stać będzie Iwona Pavlović, której bezkompromisowe opinie i fachowe oceny od lat nadają programowi charakteru. „Czarna Mamba” to prawdziwa ikona show. Obok niej występy gwiazd oceniać będą:
- Ewa Kasprzyk - znakomita aktorka, która do ocen wnosi swoje ogromne poczucie humoru i artystyczną wrażliwość.
- Rafał Maserak - legenda programu, która po latach spędzonych na parkiecie jako tancerz i trener, wnosi do jury unikalną perspektywę praktyka.
- Tomasz Wygoda - ceniony choreograf i tancerz, którego techniczne i profesjonalne spojrzenie jest niezwykle cenne przy ocenie choreografii.
Ten skład gwarantuje mieszankę merytoryki, humoru i ogromnego doświadczenia, zapewniając najwyższy poziom oceny tanecznych zmagań.
Zobacz, kto zasiadał w jury poprzednich edycji "Tańca z Gwiazdami"
Prowadzący - niezawodny duet na czele show
Gospodarzami wieczoru ponownie będzie niezawodny i uwielbiany przez widzów duet: Paulina Sykut-Jeżyna i Krzysztof Ibisz. To oni będą wspierać uczestników za kulisami, przeprowadzać pierwsze rozmowy po występach i prowadzić widzów przez każdy pełen emocji odcinek na żywo. Ich doświadczenie i profesjonalizm są gwarancją płynności i wysokiej jakości programu.
Kiedy i gdzie oglądać nowy sezon „Tańca z Gwiazdami”?
Fani tanecznego show już teraz powinni zarezerwować sobie niedzielne wieczory. Premierowy odcinek 18. edycji „Tańca z Gwiazdami” zostanie wyemitowany już 1 marca o godzinie 19:55. Program będzie można oglądać na żywo co tydzień na antenie Polsatu. Wszystkie odcinki będą również dostępne online na platformie Polsat Box Go, co pozwoli na śledzenie losów ulubionych par w dowolnym momencie.
Przypomnij sobie, kto wygrał "Taniec z Gwiazdami" w poprzednich latach