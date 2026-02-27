Uczestnicy i tancerze - oto pełna lista 12 par!

Twórcy programu po raz kolejny postawili na elektryzującą mieszankę osobowości. Na najsłynniejszym parkiecie w Polsce zobaczymy gwiazdy filmu, teatru, internetu i mediów. Każda z nich, w parze z profesjonalnym tancerzem, przez 10 tygodni będzie walczyć o głosy widzów i przychylność jurorów. Oto pełna lista par 18. edycji „Tańca z Gwiazdami”:

Magdalena Boczarska - ceniona aktorka filmowa i teatralna, w parze z Jackiem Jeschke .

- ceniona aktorka filmowa i teatralna, w parze z . Sebastian Fabijański - charyzmatyczny aktor znany z mocnych ról, w parze z Julią Suryś .

- charyzmatyczny aktor znany z mocnych ról, w parze z . Natsu ( Natalia Karczmarczyk ) - jedna z najpopularniejszych polskich influencerek, w parze z Wojciechem Kuciną .

( ) - jedna z najpopularniejszych polskich influencerek, w parze z . Piotr Kędzierski - dziennikarz znany z ciętego humoru i audycji radiowych, w parze z Magdaleną Tarnowską .

- dziennikarz znany z ciętego humoru i audycji radiowych, w parze z . Małgorzata Potocka - legenda polskiego kina, aktorka i reżyserka, w parze z Mieszkiem Masłowskim .

- legenda polskiego kina, aktorka i reżyserka, w parze z . Kamil Nożyński - aktor i raper, który zdobył sławę rolą w serialu „Ślepnąc od świateł”, w parze z Izabelą Skierską .

- aktor i raper, który zdobył sławę rolą w serialu „Ślepnąc od świateł”, w parze z . Paulina Gałązka - aktorka młodego pokolenia, znana z wielu filmów i seriali, w parze z Michałem Bartkiewiczem .

- aktorka młodego pokolenia, znana z wielu filmów i seriali, w parze z . Emilia Komarnicka-Klynstra - aktorka teatralna i telewizyjna, w parze z weteranem programu, Stefano Terrazzino .

- aktorka teatralna i telewizyjna, w parze z weteranem programu, . Izabela Miko - polska aktorka, która zrobiła karierę w Hollywood, w parze z Albertem Kosińskim .

- polska aktorka, która zrobiła karierę w Hollywood, w parze z . Mateusz Pawłowski - aktor znany z roli Kacperka w serialu „Rodzinka.pl”, w parze z Klaudią Rąba .

- aktor znany z roli Kacperka w serialu „Rodzinka.pl”, w parze z . Gamou Fall - aktor i model, znany m.in. z serialu „The Office PL”, w parze z Hanną Żudziewicz .

- aktor i model, znany m.in. z serialu „The Office PL”, w parze z . Kacper „Jasper” Porębski - uwielbiany przez młodą widownię influencer i twórca internetowy, w parze z Darią Sytą.

SEBASTIAN FABIJAŃSKI: ROLA ŻYCIA, ROZLICZENIE Z PRZESZŁOŚCIĄ, ŚLUB I TANIEC Z GWIAZDAMI

Jury „Tańca z Gwiazdami” - kto będzie oceniał gwiazdy?

Za stołem sędziowskim zasiądzie sprawdzony i ceniony przez widzów, doborowy skład jurorski. Na czele niezmiennie stać będzie Iwona Pavlović, której bezkompromisowe opinie i fachowe oceny od lat nadają programowi charakteru. „Czarna Mamba” to prawdziwa ikona show. Obok niej występy gwiazd oceniać będą:

Ewa Kasprzyk - znakomita aktorka, która do ocen wnosi swoje ogromne poczucie humoru i artystyczną wrażliwość.

- znakomita aktorka, która do ocen wnosi swoje ogromne poczucie humoru i artystyczną wrażliwość. Rafał Maserak - legenda programu, która po latach spędzonych na parkiecie jako tancerz i trener, wnosi do jury unikalną perspektywę praktyka.

- legenda programu, która po latach spędzonych na parkiecie jako tancerz i trener, wnosi do jury unikalną perspektywę praktyka. Tomasz Wygoda - ceniony choreograf i tancerz, którego techniczne i profesjonalne spojrzenie jest niezwykle cenne przy ocenie choreografii.

Ten skład gwarantuje mieszankę merytoryki, humoru i ogromnego doświadczenia, zapewniając najwyższy poziom oceny tanecznych zmagań.

Zobacz, kto zasiadał w jury poprzednich edycji "Tańca z Gwiazdami"

Prowadzący - niezawodny duet na czele show

Gospodarzami wieczoru ponownie będzie niezawodny i uwielbiany przez widzów duet: Paulina Sykut-Jeżyna i Krzysztof Ibisz. To oni będą wspierać uczestników za kulisami, przeprowadzać pierwsze rozmowy po występach i prowadzić widzów przez każdy pełen emocji odcinek na żywo. Ich doświadczenie i profesjonalizm są gwarancją płynności i wysokiej jakości programu.

Kiedy i gdzie oglądać nowy sezon „Tańca z Gwiazdami”?

Fani tanecznego show już teraz powinni zarezerwować sobie niedzielne wieczory. Premierowy odcinek 18. edycji „Tańca z Gwiazdami” zostanie wyemitowany już 1 marca o godzinie 19:55. Program będzie można oglądać na żywo co tydzień na antenie Polsatu. Wszystkie odcinki będą również dostępne online na platformie Polsat Box Go, co pozwoli na śledzenie losów ulubionych par w dowolnym momencie.

Przypomnij sobie, kto wygrał "Taniec z Gwiazdami" w poprzednich latach