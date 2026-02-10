Najważniejsze w skrócie:

Co i kiedy : Nowa złota moneta kolekcjonerska „Banknot o nominale 100 zł” trafi do obiegu 9 lutego. Wykonano ją z czystego złota próby 999,9.

: Nowa złota moneta kolekcjonerska „Banknot o nominale 100 zł” trafi do obiegu 9 lutego. Wykonano ją z czystego złota próby 999,9. Cena i dla kogo : Cena emisyjna monety wynosi 20 300 zł brutto. To gratka dla kolekcjonerów i osób lokujących kapitał w metalach szlachetnych.

: Cena emisyjna monety wynosi 20 300 zł brutto. To gratka dla kolekcjonerów i osób lokujących kapitał w metalach szlachetnych. Gdzie i jak kupić: Zakup będzie możliwy w oddziałach okręgowych NBP oraz w sklepie internetowym banku. Nakład jest ściśle limitowany i wynosi do 1500 sztuk.

Wyjątkowa moneta w kształcie banknotu

Nowa emisja jest czwartym elementem popularnej serii „Polskie banknoty obiegowe”, którą NBP zainaugurował w 2023 roku. Moneta, która trafi do sprzedaży, ma nietypowy, prostokątny kształt o wymiarach 50,00 x 25,00 mm i masę 31,10 grama, co odpowiada dokładnie jednej uncji trojańskiej czystego złota. To właśnie ten kruszec (próba Au 999,9) stanowi o jej wartości materialnej.

Na monecie odwzorowano wygląd współczesnego banknotu o nominale 100 zł. Na rewersie znajduje się portret króla Władysława II Jagiełły, umieszczony w ozdobnym medalionie, a tło zdobią ornamenty w stylu gotyckim. Z kolei na awersie zobaczymy wizerunek tarczy z orłem z nagrobka monarchy, a także hełm i dwa miecze krzyżackie, nawiązujące do zwycięstwa pod Grunwaldem. Całość uzupełnia zarys Zamku Krzyżackiego w Malborku.

Ile trzeba zapłacić i dlaczego warto się spieszyć?

Narodowy Bank Polski ustalił cenę emisyjną monety na poziomie 20 300 zł brutto. Biorąc pod uwagę jej parametry – uncję czystego złota – jest to kwota odzwierciedlająca nie tylko wartość kruszcu, ale również jej unikalny charakter kolekcjonerski. Kluczową informacją dla potencjalnych nabywców jest jednak bardzo niski nakład.

Bank centralny zaplanował emisję zaledwie do 1500 sztuk. Tak mała liczba gwarantuje, że moneta będzie rzadkim i pożądanym obiektem na rynku numizmatycznym. Doświadczenie z poprzednich emisji uczy, że tego typu produkty wyprzedają się błyskawicznie, a ich wartość na rynku wtórnym często rośnie.

Gdzie i jak kupić nową monetę kolekcjonerską?

Sprzedaż monety „Banknot o nominale 100 zł” ruszyła 9 lutego. Będzie ją można nabyć na dwa sposoby: stacjonarnie w kasach oddziałów okręgowych NBP oraz online za pośrednictwem sklepu internetowego NBP „Kolekcjoner”. Warto pamiętać, że zainteresowanie z pewnością będzie ogromne, dlatego osoby chcące ją zdobyć powinny przygotować się na szybkie działanie zaraz po uruchomieniu sprzedaży.

Czwarta moneta z serii i plany na przyszłość

Seria „Polskie banknoty obiegowe” cieszy się dużym zainteresowaniem od samego początku. Moneta z wizerunkiem stuzłotówki jest już czwartą z kolei. Narodowy Bank Polski nie zwalnia tempa i już zapowiedział kolejne emisje. Następna okazja dla kolekcjonerów nadarzy się 11 marca, kiedy do obiegu trafią monety z serii „Hetmani Rzeczypospolitej” – złota o nominale 500 zł oraz srebrna o nominale 10 zł, obie poświęcone postaci Jana Tarnowskiego.

Wiesz, co znaczy PLN? Rozpoznaj pieniądze po kodzie walutowym! Pytanie 1 z 10 EUR oznacza: dolara amerykańskiego euro funta egipskiego Następne pytanie