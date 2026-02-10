Nowy sezon programu "Nasz Nowy Dom"

Misja niesienia pomocy trwa. Program, który od lat zmienia życie polskich rodzin, udowadniając, że niemożliwe nie istnieje, wkracza w swój 26. sezon. Pod hasłem „Wspólnie robimy dobro”, ekipa wyremontowała już imponującą liczbę 360 domów i mieszkań, przywracając ich mieszkańcom godność i nadzieję na lepsze jutro. Nadchodząca edycja zapowiada się wyjątkowo - twórcy otworzą przed widzami drzwi do świata produkcji, jakiego do tej pory nie znali.

Kiedy premiera nowego sezonu „Naszego Nowego Domu”? Data i godzina emisji

Najważniejsza informacja dla wszystkich wiernych fanów formatu jest już oficjalna. Premierowy odcinek 26. sezonu programu „Nasz nowy dom” zostanie wyemitowany w czwartek, 5 marca 2026 roku, o stałej porze - godzinie 21:30. Emisja, tradycyjnie, na głównej antenie Polsatu. To właśnie wtedy poznamy pierwszą rodzinę, której życie odmieni niezawodna ekipa remontowa.

Nowy rozdział w historii programu: co zmieni się w 26. sezonie?

Wiosenna edycja to prawdziwy przełom w komunikacji z widzami i pokazywaniu realiów pracy na planie. Twórcy zapowiadają szereg nowości, które jeszcze bardziej zbliżą fanów do ich ulubionego formatu. Widzowie zyskują realny głos - po raz pierwszy w historii programu pytania zadawane przez widzów w mediach społecznościowych trafią wprost na antenę. Elżbieta Romanowska i reszta ekipy odpowiedzą na wszystkie, nawet te najbardziej dociekliwe, odkrywając tajemnice, które do tej pory skrywały kulisy produkcji.

Nowe odcinki pokażą też to, czego do tej pory nie było widać na ekranie. Zobaczymy szczegółowe przygotowania techniczne, autentyczne emocje towarzyszące ekipie podczas pięciodniowego wyścigu z czasem oraz etapy remontu, które dotychczas pozostawały poza zasięgiem kamer. Program postawi na silniejszą obecność lokalnych społeczności, które często angażują się w pomoc swoim sąsiadom.

Niezawodna ekipa, która czyni cuda - kto tworzy „Nasz nowy dom”?

Za sukcesem każdego remontu stoi zgrany i sprawdzony zespół profesjonalistów, którym od kilku sezonów przewodzi charyzmatyczna Elżbieta Romanowska. Jej empatia i zaangażowanie sprawiają, że jest nie tylko prowadzącą, ale prawdziwym wsparciem dla bohaterów każdego odcinka. U jej boku pracuje niezastąpiona ekipa:

Architekci: Maciej Pertkiewicz, Marta Kołdej i Jakub Babik - to oni odpowiadają za stworzenie funkcjonalnych i pięknych projektów, które odmieniają tragiczne warunki mieszkaniowe w prawdziwe domy.

Kierownicy budowy: Wiesław Nowobilski i Przemysław Oślak - dowodzą ekipami budowlanymi, dbając o to, by każdy, nawet najtrudniejszy remont, został ukończony w rekordowym tempie pięciu dni.

Specjalista od wykończeń: Darek „Stolarz” Wardziak - jego kreatywne i praktyczne rozwiązania meblarskie oraz dekoracje stanowią „kropkę nad i” każdej metamorfozy.

Gdzie oglądać nowy sezon „Naszego Nowego Domu”?

Nowe odcinki programu będzie można śledzić co czwartek, o godzinie 21:30 na antenie Polsatu, począwszy od 5 marca. Dla tych, którzy przegapią emisję lub wolą oglądać program w dogodnym dla siebie momencie, wszystkie odcinki będą dostępne na platformie streamingowej Polsat Box Go.

Nowy sezon „Naszego Nowego Domu” zapowiada się jako pozycja obowiązkowa dla wszystkich, którzy cenią sobie autentyczne emocje, ludzkie historie i siłę wspólnego działania. To program, który niezmiennie udowadnia, że telewizja może nieść realne dobro.