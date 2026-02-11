Kacper Tomasiak srebrnym medalistą ZIO 2026

9 lutego 2026 roku, na skoczni normalnej w Predazzo, Kacper Tomasiak oddał dwa rewelacyjne skoki na odległość 103 i 107 metrów, które zapewniły mu srebrny medal olimpijski. Ten wyczyn jest tym bardziej niezwykły, że zaledwie trzy miesiące wcześniej Tomasiak debiutował w Pucharze Świata. Co więcej, stał się najmłodszym polskim medalistą zimowych igrzysk olimpijskich w historii, przebijając dotychczasowy rekord Wojciecha Fortuny. Jest również najmłodszym skoczkiem od 1992 roku, który wywalczył medal na zimowych igrzyskach olimpijskich w konkursie indywidualnym.

Co to jest emerytura olimpijska i komu przysługuje?

Emerytura olimpijska to specjalne świadczenie pieniężne wypłacane przez Ministerstwo Sportu i Turystyki polskim medalistom olimpijskim. Nie jest to standardowa emerytura z systemu ubezpieczeń społecznych, lecz forma uznania i wsparcia finansowego za wybitne osiągnięcia sportowe, które rozsławiły Polskę na arenie międzynarodowej.

Warunkiem jest posiadanie polskiego obywatelstwa. Bez tego, nawet najbardziej spektakularny sukces sportowy na igrzyskach nie uprawnia do ubiegania się o polską emeryturę olimpijską. Zapewne to oczywiste, ale warto podkreślić: aby marzyć o emeryturze olimpijskiej, trzeba zdobyć medal. Nie ma znaczenia jego kolor – złoto, srebro czy brąz. Emerytura olimpijska nie jest wypłacana od razu po zdobyciu medalu. Sportowiec musi poczekać do zakończenia czynnej kariery sportowej.

Warto podkreślić, że kolor ani liczba zdobytych medali nie wpływają na wysokość emerytury olimpijskiej.

Wysokość emerytury olimpijskiej

Od 1 stycznia 2026 roku emerytura olimpijska wynosi 5116,99 zł miesięcznie netto. Jest to kwota zwolniona z podatku dochodowego oraz składek ZUS i zdrowotnych, co oznacza, że sportowiec otrzymuje ją "na rękę". Choć Kacper Tomasiak musi jeszcze poczekać do ukończenia 40. roku życia i zakończenia kariery sportowej, aby zacząć pobierać to świadczenie, już teraz ma je zagwarantowane.

Poza emeryturą olimpijską, za srebrny medal na Zimowych Igrzyskach Olimpijskich 2026, Kacper Tomasiak otrzyma również nagrody finansowe od Polskiego Komitetu Olimpijskiego: 400 000 zł w gotówce oraz 200 000 zł w tokenach kryptowalutowych. Jest to znaczące wsparcie finansowe, które w połączeniu z przyszłą emeryturą olimpijską, zapewnia młodemu skoczkowi stabilną przyszłość.