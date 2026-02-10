Królowa przetrwania 3: rewolucja w hitowym show!

Po dwóch sezonach, które przyciągnęły przed ekrany rzesze widzów, „Królowa przetrwania” powraca w wielkim stylu, zapowiadając najbardziej emocjonującą edycję w historii. Trzecia odsłona programu to nie tylko nowe twarze i jeszcze trudniejsze wyzwania, ale przede wszystkim fundamentalne zmiany w formule, które gwarantują świeżość i jeszcze większe napięcie. Uczestniczki po raz kolejny będą musiały zmierzyć się z własnymi słabościami, dziką naturą i bezwzględną rywalizacją w grupie pełnej silnych osobowości.

Nowa prowadząca i nowa lokalizacja - witamy na Sri Lance!

Największą i najbardziej komentowaną zmianą jest rola prowadzącej. Po dwóch sezonach, w których gospodarzem show był Izu Ugonoh, pałeczkę przejmuje Małgorzata Rozenek-Majdan. Gwiazda TVN, która sama ma na koncie udział w ekstremalnych formatach, teraz będzie czuwać nad przebiegiem rywalizacji i motywować uczestniczki do przekraczania własnych granic.

To nie koniec nowości. Arena zmagań również ulega zmianie. Tajlandię, znaną z poprzednich edycji, zastąpi dzika i nieprzewidywalna Sri Lanka. Uczestniczki zamieszkają w buszu na skraju parku narodowego, co oznacza bezpośrednie sąsiedztwo z egzotyczną fauną i florą.

Kiedy premiera 3. sezonu „Królowej przetrwania”? Data i nowa stacja

Fani formatu powinni zapisać tę datę w kalendarzach. Premiera trzeciego sezonu „Królowej przetrwania” odbędzie się we wtorek, 4 marca 2026 roku. Co ważne, program przenosi się z anteny TVN7 na główny kanał TVN. Nowe odcinki będą emitowane w każdą środę o godzinie 21:30. Wszystkie epizody będą również dostępne online - w Playerze oraz HBO Max.

„Królowa przetrwania 3” - pełna lista uczestniczek. Kto wystąpi?

W trzeciej edycji o tytuł Królowej Przetrwania i nagrodę główną w wysokości 100 000 złotych powalczy aż 13 kobiet znanych ze świata show-biznesu i internetu. Skład to prawdziwa mieszanka wybuchowa, która zapowiada liczne konflikty i nieoczekiwane sojusze.

Oto oficjalna lista uczestniczek 3. sezonu „Królowej przetrwania”:

Maja Rutkowski,

Dominika Tajner,

Izabela Macudzińska-Borowiak,

Agnieszka Grzelak,

Monika Jarosińska,

Karolina Pajączkowska,

Ilona Felicjańska,

Dominika Rybak,

Sofi Sivokha,

Anna Sowińska,

Natalia Sadowska "Natalisa",

Nicol Pniewska,

Dominika Serowska.

O czym jest „Królowa przetrwania”? Zasady programu

„Królowa przetrwania” to format, w którym grupa kobiet znanych z mediów zostaje pozbawiona wszelkich wygód i rzucona w sam środek dzikiej dżungli. Bez dostępu do telefonów i social mediów, muszą zbudować sobie schronienie, zdobywać jedzenie i współpracować w grupie. Podstawą programu są codzienne zadania, testujące zarówno sprawność fizyczną, jak i odporność psychiczną. Uczestniczki, podzielone na drużyny, walczą o immunitet lub nagrody, takie jak jedzenie czy lepsze warunki bytowe. Przegrana drużyna musi liczyć się z konsekwencjami. Kluczowym elementem show są relacje między kobietami, budowanie sojuszy i strategie, które prowadzą do eliminacji kolejnych rywalek. Ostatecznie tylko jedna z nich zdobędzie tytuł i nagrodę pieniężną.

Co działo się w poprzednich sezonach?

Dla przypomnienia, pierwszy sezon programu, emitowany na przełomie 2023 i 2024 roku, wygrała Josephine Kwaśniewska. W drugiej edycji, w której udział wzięły m.in. Agnieszka Kaczorowska, Paulina Smaszcz i Marianna Schreiber, najlepsza okazała się Natalia „Natsu” Karczmarczyk. Oba sezony prowadził Izu Ugonoh, a ich akcja toczyła się w Tajlandii. Trzecia edycja zapowiada się jako nowy, jeszcze bardziej ekscytujący rozdział w historii tego popularnego show.