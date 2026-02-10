Spis treści
- Królowa przetrwania 3: rewolucja w hitowym show!
- Nowa prowadząca i nowa lokalizacja - witamy na Sri Lance!
- Kiedy premiera 3. sezonu „Królowej przetrwania”? Data i nowa stacja
- „Królowa przetrwania 3” - pełna lista uczestniczek. Kto wystąpi?
- O czym jest „Królowa przetrwania”? Zasady programu
- Co działo się w poprzednich sezonach?
Po dwóch sezonach, które przyciągnęły przed ekrany rzesze widzów, „Królowa przetrwania” powraca w wielkim stylu, zapowiadając najbardziej emocjonującą edycję w historii. Trzecia odsłona programu to nie tylko nowe twarze i jeszcze trudniejsze wyzwania, ale przede wszystkim fundamentalne zmiany w formule, które gwarantują świeżość i jeszcze większe napięcie. Uczestniczki po raz kolejny będą musiały zmierzyć się z własnymi słabościami, dziką naturą i bezwzględną rywalizacją w grupie pełnej silnych osobowości.
Nowa prowadząca i nowa lokalizacja - witamy na Sri Lance!
Największą i najbardziej komentowaną zmianą jest rola prowadzącej. Po dwóch sezonach, w których gospodarzem show był Izu Ugonoh, pałeczkę przejmuje Małgorzata Rozenek-Majdan. Gwiazda TVN, która sama ma na koncie udział w ekstremalnych formatach, teraz będzie czuwać nad przebiegiem rywalizacji i motywować uczestniczki do przekraczania własnych granic.
To nie koniec nowości. Arena zmagań również ulega zmianie. Tajlandię, znaną z poprzednich edycji, zastąpi dzika i nieprzewidywalna Sri Lanka. Uczestniczki zamieszkają w buszu na skraju parku narodowego, co oznacza bezpośrednie sąsiedztwo z egzotyczną fauną i florą.
Kiedy premiera 3. sezonu „Królowej przetrwania”? Data i nowa stacja
Fani formatu powinni zapisać tę datę w kalendarzach. Premiera trzeciego sezonu „Królowej przetrwania” odbędzie się we wtorek, 4 marca 2026 roku. Co ważne, program przenosi się z anteny TVN7 na główny kanał TVN. Nowe odcinki będą emitowane w każdą środę o godzinie 21:30. Wszystkie epizody będą również dostępne online - w Playerze oraz HBO Max.
„Królowa przetrwania 3” - pełna lista uczestniczek. Kto wystąpi?
W trzeciej edycji o tytuł Królowej Przetrwania i nagrodę główną w wysokości 100 000 złotych powalczy aż 13 kobiet znanych ze świata show-biznesu i internetu. Skład to prawdziwa mieszanka wybuchowa, która zapowiada liczne konflikty i nieoczekiwane sojusze.
Oto oficjalna lista uczestniczek 3. sezonu „Królowej przetrwania”:
- Maja Rutkowski,
- Dominika Tajner,
- Izabela Macudzińska-Borowiak,
- Agnieszka Grzelak,
- Monika Jarosińska,
- Karolina Pajączkowska,
- Ilona Felicjańska,
- Dominika Rybak,
- Sofi Sivokha,
- Anna Sowińska,
- Natalia Sadowska "Natalisa",
- Nicol Pniewska,
- Dominika Serowska.
O czym jest „Królowa przetrwania”? Zasady programu
„Królowa przetrwania” to format, w którym grupa kobiet znanych z mediów zostaje pozbawiona wszelkich wygód i rzucona w sam środek dzikiej dżungli. Bez dostępu do telefonów i social mediów, muszą zbudować sobie schronienie, zdobywać jedzenie i współpracować w grupie. Podstawą programu są codzienne zadania, testujące zarówno sprawność fizyczną, jak i odporność psychiczną. Uczestniczki, podzielone na drużyny, walczą o immunitet lub nagrody, takie jak jedzenie czy lepsze warunki bytowe. Przegrana drużyna musi liczyć się z konsekwencjami. Kluczowym elementem show są relacje między kobietami, budowanie sojuszy i strategie, które prowadzą do eliminacji kolejnych rywalek. Ostatecznie tylko jedna z nich zdobędzie tytuł i nagrodę pieniężną.
Co działo się w poprzednich sezonach?
Dla przypomnienia, pierwszy sezon programu, emitowany na przełomie 2023 i 2024 roku, wygrała Josephine Kwaśniewska. W drugiej edycji, w której udział wzięły m.in. Agnieszka Kaczorowska, Paulina Smaszcz i Marianna Schreiber, najlepsza okazała się Natalia „Natsu” Karczmarczyk. Oba sezony prowadził Izu Ugonoh, a ich akcja toczyła się w Tajlandii. Trzecia edycja zapowiada się jako nowy, jeszcze bardziej ekscytujący rozdział w historii tego popularnego show.