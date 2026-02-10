Najważniejsze w skrócie:

Kiedy : Tłusty czwartek wypada 12 lutego. Większość promocji obowiązuje już od środy, a niektóre nawet od poniedziałku.

: Tłusty czwartek wypada 12 lutego. Większość promocji obowiązuje już od środy, a niektóre nawet od poniedziałku. Gdzie i za ile : Lidl i Biedronka oferują pączki już od 69 groszy przy zakupie sześciu sztuk. Kaufland przygotował promocję 1+1 gratis na wybrane rodzaje pączków.

: Lidl i Biedronka oferują pączki już od 69 groszy przy zakupie sześciu sztuk. Kaufland przygotował promocję 1+1 gratis na wybrane rodzaje pączków. Co nowego: W ofercie sieci pojawiły się nietypowe smaki, m.in. pączek o smaku napoju Zbyszko 3 cytryny, pączek popcornowy vNarf czy inspirowany batonikami milky nut.

Tłusty czwartek 2026: Pączki za 69 groszy w Lidlu

Lidl jako jeden z pierwszych rzucił rękawicę konkurencji, oferując pączki w wyjątkowo niskiej cenie. Klasyczny wypiek z nadzieniem wieloowocowym będzie można kupić za jedyne 69 groszy. Jest jednak warunek – należy kupić sześć sztuk. W regularnej cenie jeden taki pączek kosztuje 1,29 zł, co oznacza, że promocja pozwala zaoszczędzić aż 46 procent. Sieć przygotowała też ofertę dla miłośników droższych smaków. Pączek pistacjowy z belgijską czekoladą kosztuje 2,99 zł, ale tylko przy zakupie dwunastu sztuk. Ta promocja obowiązuje w środę i czwartek.

W tegorocznej ofercie Lidla nie brakuje też innych, często zaskakujących propozycji. Klienci znajdą m.in. pączki z nadzieniem różanym i skórką pomarańczową (2,59 zł), śliwkowym (4,99 zł) czy o smaku popularnych batoników milky nut (6,99 zł). Ciekawostką są pączki o smaku Zbyszko 3 cytryny (3,99 zł) oraz pączek popcornowy vNarf (5,99 zł), stworzony we współpracy z popularnym youtuberem.

Biedronka odpowiada. Dwie promocje i szeroki wybór smaków

Biedronka nie pozostaje w tyle i również przygotowała atrakcyjne oferty. Podobnie jak w Lidlu, pączek z nadzieniem (marmoladą) kosztuje 69 groszy przy zakupie sześciu sztuk. Z kolei pączek z cukrem pudrem lub lukrem w ramach tej samej promocji kosztuje 99 groszy za sztukę. Te oferty obowiązują od poniedziałku 9 lutego do środy 11 lutego.

Dodatkowo sieć wprowadziła drugą, bardzo elastyczną promocję: 5+1 gratis na wszystkie rodzaje pączków. Oznacza to, że przy zakupie sześciu dowolnych pączków, najtańszy z nich otrzymamy za darmo. To dobra okazja, by spróbować różnych smaków. A jest w czym wybierać – na półkach znajdziemy m.in. pączka z adwokatem (2,99 zł), z nadzieniem wiśniowym (2,99 zł), ciasteczkowym (3,99 zł) czy pączka typu long o smaku słonej pistacji (3,99 zł). Biedronka przygotowała też promocję na donuty w wariancie 4+2 gratis.

Kaufland dołącza do gry. Inna promocja, ale też się opłaca

Swoją ofertę na tłusty czwartek zaprezentował również Kaufland. Choć sieć nie przebiła ceny 69 groszy, jej propozycja również może być atrakcyjna. W czwartek, 12 lutego, klienci będą mogli skorzystać z promocji 1+1 gratis na pączki z nadzieniem śliwkowym i skórką pomarańczy. W praktyce oznacza to, że cena jednego wypieku wyniesie 1,74 zł.

W asortymencie Kauflandu znajdziemy także pączki z kremem korzennym oraz, podobnie jak w Lidlu, te inspirowane napojami Zbyszko – o smaku 3 cytryn, 3 pomarańczy i 3 grejpfrutów w cenie 2,99 zł. Dostępne będą również pączki z nadzieniem różanym czy adwokatowym (2,49 zł) oraz donuty marek E.Wedel i Milka (2,49 zł).

Polacy zjedzą 100 milionów pączków

Tradycja związana z tłustym czwartkiem ma się w Polsce bardzo dobrze. Jak głosi przesąd, kto tego dnia nie zje ani jednego pączka, ten będzie miał pecha przez cały rok. Polacy biorą to sobie do serca – szacuje się, że w tłusty czwartek zjadamy około 100 milionów pączków. Statystycznie daje to blisko 2,5 pączka na osobę, choć prawdziwi smakosze z pewnością znacznie zawyżają tę średnią.

Nie tylko pączki! Czy wiesz, co się je w Tłusty Czwartek w różnych regionach Polski? [QUIZ] Pytanie 1 z 10 Skąd pochodzą purcle? Z Warmii Z Podkarpacia Z Kaszub Następne pytanie