Jednym z głównych celów szkoły w PRL-u była ideologiczna indoktrynacja. Program nauczania był ściśle kontrolowany przez partię, a podręczniki szkolne pełne były propagandy. Uczniowie uczyli się o "wspaniałych" osiągnięciach socjalizmu, "heroicznych" czynach robotników i "złym" kapitalizmie. W szkołach organizowano uroczystości i apele, podczas których wychwalano Związek Radziecki i przywódców partyjnych. W PRL-u obowiązywały mundurki szkolne, które miały zatrzeć różnice społeczne i stworzyć poczucie jedności między uczniami. Szkoła w PRL-u pozostawiła po sobie trwałe dziedzictwo. Z jednej strony - zideologizowany system edukacji, z drugiej - solidne podstawy wiedzy i umiejętności. Jeśli chodziliście do szkoły w czasach PRL-u, koniecznie sprawdźcie w naszym quizie, ile pamiętacie z tego okresu.

Quiz - szkoła w czasach PRL-u. Młodzież nie ma szans Pytanie 1 z 12 Kiedy nauczyciel mówił: "Siadaj, cwaja". To znaczy, że: Dostałeś piątkę Dostałeś dwóję Zostajesz po lekcjach Następne pytanie