La Promesa, odcinek 481: Martina dostanie list od Curro! Te słowa bardzo ją poruszą

W 481 odcinku "La Promesy" Martina dostanie list od Curra

Martina nadal przebywa w zakładzie psychiatrycznym, dokąd trafiła po tym, jak w pałacu została oskarżona o próbę otrucia hrabiego de Ayali. W jej pokoju znaleziono nawet fiolkę z cykutą, co jeszcze bardziej pogrążyło dziewczynę. Martina konsekwentnie twierdziła jednak, że jest niewinna.

Jej sytuacja w klinice również szybko się skomplikowała. W 477. odcinku po szarpaninie z Juaną Martina została oskarżona o zaatakowanie kobiety. Ona sama utrzymywała, że to Juana rozpoczęła konflikt, a później bezskutecznie próbowała przekonać lekarza do swojej wersji wydarzeń. W 479. odcinku była natomiast poddawana brutalnej terapii.

Teraz Martina otrzyma od Curra list, który podniesie ją na duchu - nie uwierzy, że Martina mogła posunąć się do tak okrutnego czynu Curro dowiedział się o jej pobycie w klinice tuż po tym, jak wrócił z frontu z 478. odcinku "La Promesy". Jego wiadomość napisana w liście będzie dla niej istotnym dowodem na to, że nadal jest dla kogoś bardzo ważna.

Rómulo pozna prawdę o Virtudes w 481. odcinku "La Promesy"

Rómulo demaskuje Virtudes przed jej matką. Dziewczyna będzie musiała wyjaśnić, dlaczego ukradła złoty kielich z kościoła. Jej decyzja nie była przypadkowa. Problemy Virtudes ciągną się już od kilku odcinków. W 474. odcinku jej teściowie zażądali 550 peset, a od odzyskania syna Adolfita uzależnili od tego, czy będzie w stanie udowodnić swoje finansowe zabezpieczenie. W 475. odcinku służba rozpoczęła zbiórkę pieniędzy, aby pomóc jej w odzyskaniu dziecka.

W 481. odcinku "La Promesy"Catalina wyjaśni bratu sprawę hangaru

W pałacu dojdzie również do rozmowy Cataliny z bratem. Kobieta zdradzi mu, dlaczego zajęła jego hangar. Chodzi o konflikt z Cruz, który ma dłuższą historię. W 473. odcinku Catalina ukryła się w hangarze po kolejnym starciu z markizą, a później zaczęła wykorzystywać to miejsce w związku ze swoją relacją z Adrianem i ich potajemnych schadzek. Tymczasem Manuel podejmie decyzję dotyczącą własnej przestrzeni. Postanowi urządzić w pałacu pracownię.

Alonso każe Marii Antonii wyjechać w 481. odcinku "La Promesy"

Alonso będzie chciał uniknąć kolejnych niezręcznych sytuacji związanych z Marią Antonią. Stanowczo poprosi ją, żeby wyjechała z La Promesy. Ich relacja stała się problemem już wcześniej. W 478. odcinku María Antonia wyznała Lorenzowi, że Alonso ją pocałował. Teraz mężczyzna będzie próbował zakończyć sytuację, która coraz bardziej komplikuje życie mieszkańców pałacu.

La Promesa, odcinek 481 – kiedy i gdzie oglądać?

Odcinek 481. serialu „La Promesa - pałac tajemnic” zostanie wyemitowany w poniedziałek, 21 września 2026 roku o godz. 15:05 na antenie TVP2. Odcinek będzie można obejrzeć również online za pośrednictwem TVP VOD.

„La Promesa - pałac tajemnic” - opis serialu i obsada

„La Promesa - pałac tajemnic” to porywająca hiszpańska telenowela kostiumowa, której akcja osadzona jest w malowniczej Andaluzji z początku XX wieku. Fabuła podąża za losami młodej Jany, zatrudniającej się jako służka w bogatej posiadłości. Kobieta ma jeden cel: odnaleźć zaginionego lata temu brata oraz dokonać zemsty na ludziach odpowiedzialnych za śmierć jej matki. Misję dziewczyny dramatycznie komplikuje niespodziewana miłość do Manuela, dziedzica majątku. Produkcja sprawnie przeplata mroczne tajemnice i wątki sensacyjne z zakazanym uczuciem, dobitnie ukazując społeczne przepaście dzielące arystokrację od poddanej im służby.

W serialu występują m.in.:

Ana Garcés jako Jana

Arturo Sancho jako Manuel

Eva Martín jako Cruz

Manuel Regueiro jako Alonso

María Castro jako Pia

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