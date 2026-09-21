Koniec anonimowych śmieci. To polskie miasto szykuje rewolucję w segregacji

Samorządy w Polsce zmagają się z problemem niewłaściwej segregacji odpadów. Gminy szukają sposobów, by obciążyć odpowiedzialnością tych mieszkańców, którzy nie przestrzegają zasad.

Ostrołęka przygotowuje się do testów nowego systemu. W blokach worki na śmieci otrzymają specjalne kody, które pozwolą zidentyfikować, z którego mieszkania pochodzą.

Sprawdź, w jaki sposób nowy system zmieni sposób rozliczania wywozu odpadów. Być może niedługo również twoje śmieci przestaną być anonimowe!

Worki na śmieci z kodami? Samorządowcy z Ostrołęki będą kontrolować kosze

Od 2013 roku w Polsce obowiązują zasady dotyczące obowiązkowej segregacji odpadów. Wszyscy musimy sortować śmieci i umieszczać je we właściwych pojemnikach. Cztery lata później, w lipcu 2017 roku, ujednolicono ten proces, wprowadzając kontenery w określonych barwach:

niebieski – papier,

żółty – metale i tworzywa sztuczne,

zielony – szkło,

brązowy – odpady BIO,

czarny – odpady zmieszane.

Osoby ignorujące te wytyczne muszą liczyć się z surowymi sankcjami. Kary mogą wynieść nawet czterokrotność podstawowej opłaty za odbiór śmieci. Niestety, w wielu miejscach problem wciąż istnieje. Samorządowcy próbują znaleźć sposób, aby go wyeliminować. W Ostrołęce trwają prace nad uruchomieniem pilotażowego programu, dzięki któremu worki na śmieci zyskają odpowiednie oznaczenia. Według informacji podanych przez serwis moja-ostroleka.pl, prezydent miasta, Paweł Niewiadomski, podpisał dokument umożliwiający rozpoczęcie testów "Systemu indywidualnego rozliczania obowiązku segregowania odpadów w przypadku budynków wielolokalowych". Na razie oznacza to jedynie zielone światło dla całego procesu, a nie samo jego uruchomienie.

QUIZ o segregacji śmieci. Czy wiesz, gdzie to wyrzucić? Pytanie 1 z 10 Stłukłaś talerz. Teraz wyrzucisz go do pojemnika na: odpady zmieszane szkło odpady metalowe i z tworzyw sztucznych Następne pytanie

System "pay-as-you-throw": Specjalne kody na workach na śmieci.

Prezydent Ostrołęki wyjaśnił, na czym będą polegać nadchodzące zmiany. Testy obejmą mieszkańców bloków i sprawdzą, w jaki sposób wywiązują się oni z obowiązku segregacji. Na każdym worku znajdzie się unikalny kod, przypisany do konkretnego gospodarstwa domowego. Pozwoli to na indywidualne rozliczenie za wywóz śmieci, a proces wyrzucania odpadów straci swój anonimowy charakter. Obecnie bardzo ciężko jest wskazać osobę, która nieprawidłowo sortuje odpady. Urzędnicy z Ostrołęki zapewniają, że z samego kodu nie będzie można odczytać danych osobowych. Na ten moment nie podano jeszcze daty rozpoczęcia programu, ani listy budynków, które wezmą w nim udział.

Kwestia indywidualnego rozliczania kosztów gospodarowania odpadami wpisuje się w szerszy kontekst. Od dawna toczą się dyskusje, w których z jednej strony podkreśla się prawo do prywatności, z drugiej – skuteczność w dążeniu do sprawnego funkcjonowania miast. Chociaż samorząd z Ostrołęki przekonuje, że kody nie pozwolą na bezpośrednie ustalenie personaliów mieszkańców, sama idea kontrolowania pochodzenia śmieci rodzi wątpliwości dotyczące dopuszczalnych granic monitorowania społeczeństwa. Podobne mechanizmy – znane jako „pay-as-you-throw” (czyli płać za to, co wyrzucasz) – funkcjonują już w państwach Europy Zachodniej. Mają one za zadanie nie tylko zwiększyć efektywność segregacji, ale także zmniejszyć ogólną ilość śmieci, zachęcając ludzi do bardziej przemyślanych decyzji zakupowych.