La Promesa, odcinek 477: Gregorio odkryje oszustwo w sprawie śmierci Pii, a Ayala oświadczy się Margaricie

Gregorio odkryje oszustwo w 477. odcinku "La Promesa"

Jednym z najważniejszych wydarzeń będzie odkrycie, którego dokona Gregorio. Mężczyzna zorientuje się, że informacje dotyczące śmierci Píi nie są prawdziwe. Oznacza to poważne zagrożenie dla osób, które od pewnego czasu robią wszystko, by utrzymać prawdę w tajemnicy.

Jana i Rómulo od dawna wiedzą, że Pía żyje i ukrywa się poza pałacem. W 474. odcinku próbowali chronić jej sekret, a Petra zaczęła już podejrzewać, że oficjalna wersja wydarzeń nie jest prawdziwa. W 477. odcinku sytuacja stanie się jeszcze bardziej niebezpieczna, bo trop prowadzący do prawdy zacznie być coraz wyraźniejszy.

W 477. odcinku "La Promesa" Martina zostanie oskarżona o atak na Juanę

W sanatorium dojdzie natomiast do bójki, po której Martina znajdzie się w bardzo trudnym położeniu. W 477. odcinku "La Promesa" zostanie oskarżona o zaatakowanie Juany. Problem w tym, że Martina będzie przekonywać, że to ona padła ofiarą ataku.

Już w 475. odcinku Martina zaprzyjaźniła się z Juaną i opowiadała jej o swojej relacji z Currem. Teraz sytuacja między kobietami gwałtownie się zmieni. Martina będzie próbowała przekonać lekarza, że przedstawiana wersja wydarzeń nie odpowiada prawdzie, jednak jej słowa mogą nie wystarczyć, by oczyścić się z zarzutów.

Vera postawi się Santosowi w 477. odcinku "La Promesa". Będzie się opłacało

Ważny krok podejmie również Vera. Dziewczyna postanowi przeciwstawić się Santosowi, który od dawna próbuje ją odbić Lopemu. Santos jest bezwzględny, napastuje pokojówkę stawiając ją w bardzo niekomfortowej sytuacji. W końcu się doigra? Vera zdecyduje się przestać biernie znosić jego zachowanie. Jej sprzeciw może jednak doprowadzić do pozbycia się go z pałacu. Czy to rozwiąże sprawę, czy sprawi, że Santos stanie się jeszcze bardziej bezwzględny?

Ayala chce poślubić Margaritę w 477. odcinku "La Promesa"

Nie zabraknie też zaskakującej propozycji uczuciowej. Ayala zaproponuje Margaricie ślub. Kobieta będzie musiała zdecydować, co zrobić z deklaracją mężczyzny. Jednocześnie Ricardo zadeklaruje, że pomoże finansowo Virtudes. To ważna wiadomość dla kobiety, która walczy o możliwość odzyskania syna.

"La Promesa - pałac tajemnic" - data i godzina emisji 477. odcinka

477. odcinek „La Promesy” zostanie pokazany we wtorek, 15 września 2026 roku o godz. 15:05 na TVP2. Serial jest również dostępny online w TVP VOD. W tym odcinku szczególnie ważne okażą się dwa zagrożenia: odkrycie prawdy o Píi oraz oskarżenia, z którymi będzie musiała zmierzyć się Martina.

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