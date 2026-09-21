W poprzednim odcinku Lolita wróciła na Akacjową, a Antonito liczył na chwilę tylko we dwoje. Jej koleżanki chciały jednak opowiedzieć jej, co wydarzyło się podczas jej nieobecności. Na przyjęciu u doktora Higinia Rosina tak przestraszyła się Marii, że wróciła do domu i postanowiła go nie opuszczać. Felipe zamierzał powierzyć zarządzanie majątkiem Lucii jej wujowi, Joaquinowi. Co wydarzy się dalej?

Postacie z bajek, które były wzorowane na prawdziwych osobach | To Się Kręci

„Akacjowa 38” odcinek 966 - streszczenie

Ksiądz Telmo dowie się od przeora, że Lucia odziedziczyła po markizie kolekcję sztuki sakralnej. Arystokrata wcześniej obiecał te zbiory kościołowi. Przeor będzie naciskał na Telma, by przekonał Lucię do przekazania kolekcji Zakonowi Chrystusa Leżącego. Tymczasem w mieście pojawią się plakaty ośmieszające Servanda. Zaniepokojona Lolita postanowi zerwać je wszystkie, zanim mężczyzna je zobaczy.

„Akacjowa 38” odcinek 966 - kiedy, gdzie i o której oglądać?

966. odcinek „Akacjowej 38” zostanie wyemitowany we wtorek, 29 września 2026 roku, w TVP1. Początek zaplanowano na godzinę 18:40. Telmo pozna wtedy sprawę kolekcji sztuki sakralnej odziedziczonej przez Lucię. Lolita spróbuje też uchronić Servanda przed kompromitacją.

„Akacjowa 38” - opis serialu i obsada

„Akacjowa 38” to hiszpańska telenowela kostiumowa osadzona w Madrycie na początku XX wieku. Losy bohaterów splatają się w kamienicy przy tytułowej ulicy. Mieszkają tam rodziny z różnych klas społecznych, a każdy z lokatorów skrywa własne sekrety i pragnienia. Nie brakuje tu romansów, dramatów i tragedii. W serialu grają m.in.:

Amparo Fernandez jako Susana de Seler

Arantxa Aranguren jako Guadalupe

Inma Perez jako Fabiana

Juanma Navas jako Ramon Palacios

Marc Parejo jako Felipe Alvarez Hermoso

Roger Berruezo jako German

Sandra Marchena jako Rosina Rubio

Sara Miquel jako Cayetana

Sheyla Farina jako Manuela