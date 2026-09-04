La Promesa, odcinek 475: Gregorio dowie się, że Pia nie umarła, a Vera powie Lopemu o szantażu Santosa

W odcinku 475. "La Promesy" Petra podejrzewa, że Pía żyje

Tajemnica, którą Jana i Rómulo od dawna próbują utrzymać w sekrecie, będzie coraz bliżej ujawnienia. Petra zacznie podejrzewać, że Pía wcale nie umarła. Swoimi przypuszczeniami podzieli się z Gregoriem, przekonując go, że gospodyni może ukrywać się w pobliżu La Promesy. Dla Jany i Rómula oznacza to poważne zagrożenie.

Petra nie poprzestanie na samych podejrzeniach. Jej rozmowa z Gregoriem może być początkiem poszukiwań Píi. Jeśli ochmistrzyni zacznie szukać dowodów, Jana i Rómulo będą musieli zrobić wszystko, by nie dopuścić do odkrycia kryjówki gospodyni.

W 475. odcinku "La Promesy" Vera powie Lopemu o szantażu

Vera zdecyduje się wyznać Lopemu, że Santos ją szantażuje. Dzięki temu kucharz zrozumie, dlaczego dziewczyna przez długi czas znosiła jego zachowanie i nie potrafiła się przed nim skutecznie bronić. Wyznanie Very zmieni podejście Lopego do całej sytuacji. Mężczyzna dowie się, że za konfliktem z Santosem kryje się znacznie poważniejszy problem, a dziewczyna może obawiać się konsekwencji ujawnienia prawdy.

Catalina będzie szukać śladów cykuty w 475. odcinku "La Promesy"

Catalina spróbuje ustalić, skąd pochodzi cykuta wykorzystana do otrucia hrabiego de Ayali. Dziewczyna nie wierzy w winę Martiny i chce znaleźć informacje, które pomogą wyjaśnić całą sprawę. Tymczasem Martina przebywa w sanatorium, gdzie zaprzyjaźni się z Juaną. Nowa znajoma stanie się osobą, której Martina będzie mogła opowiedzieć o swojej relacji z Currem i targających nią uczuciach.

Jana chce pomóc Virtudes w 475. odcinku "La Promesy"

Jana postanowi wesprzeć Virtudes, która potrzebuje pieniędzy, aby odzyskać syna Adolfita. Zaproponuje zorganizowanie zbiórki wśród służby. Dla kobiety jest to jedyna szansa na zdobycie ogromnej kwoty żądanej przez teściów. Pomysł Jany może pokazać, że mieszkańcy La Promesy nie zostawią Virtudes samej w trudnej sytuacji.

„La Promesa - pałac tajemnic”, odcinek 474. Kiedy i gdzie oglądać?

474. odcinek „La Promesy” zostanie wyemitowany w piątek, 11 września 2026 roku o godz. 15:05 w TVP2. Serial można oglądać także online w TVP VOD. W tym epizodzie widzowie poznają dalsze podejrzenia Petry wobec Ayal oraz zobaczą kolejne spotkanie Cataliny i Adriana.

„La Promesa - pałac tajemnic” - opis serialu i obsada

„La Promesa - pałac tajemnic” to porywająca hiszpańska telenowela kostiumowa, której akcja osadzona jest w malowniczej Andaluzji z początku XX wieku. Fabuła podąża za losami młodej Jany, zatrudniającej się jako służka w bogatej posiadłości. Kobieta ma jeden cel: odnaleźć zaginionego lata temu brata oraz dokonać zemsty na ludziach odpowiedzialnych za śmierć jej matki. Misję dziewczyny dramatycznie komplikuje niespodziewana miłość do Manuela, dziedzica majątku. Produkcja sprawnie przeplata mroczne tajemnice i wątki sensacyjne z zakazanym uczuciem, dobitnie ukazując społeczne przepaście dzielące arystokrację od poddanej im służby.

W serialu występują m.in.:

Ana Garcés jako Jana

Arturo Sancho jako Manuel

Eva Martín jako Cruz

Manuel Regueiro jako Alonso

María Castro jako Pia

5

Sonda Oglądasz serial "La Promesa – pałac tajemnic"? Tak Nie Czasami