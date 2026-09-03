La Promesa, odcinek 474: Petra twierdzi, że Ayala upozorował otrucie, a Catalina wymyka się z pałacu na schadzkę

W odcinku 474 Petra oskarża Ayalę o upozorowanie otrucia

Sprawa otrucia hrabiego de Ayali przybierze niespodziewany obrót. Petra zacznie podejrzewać samego Ayalę. Jej zdaniem hrabia mógł upozorować własne otrucie, aby doprowadzić do oskarżenia Martiny.

To bardzo poważna teoria. Margarita od pewnego czasu jest przekonana, że to właśnie jej córka mogła próbować otruć hrabiego, a jej motywem miała być niezgoda na jej romans Ayalą. Co więcej w 468. odcinku Margarita znalazła w pokoju córki cykutę.

Martina nie została sama z oskarżeniami. Catalina wróciła do pałacu w 469. odcinku właśnie po to, aby bronić kuzynki. W 471. odcinku zaczęła natomiast prowadzić własne poszukiwania. Pytała Petrę, czy Ayala miał wrogów. Teraz sama ochmistrzyni zacznie dochodzić do wniosku, że prawda może być zupełnie inna.

Jana i Rómulo ukrywają prawdę o Píi

W tym samym czasie Jana i Rómulo będą pilnować wielkiego sekretu. Oboje wiedzą, że Pía żyje i ukrywa się w jaskini. Nie mogą dopuścić, aby prawda wyszła na jaw. Jana już wcześniej ryzykowała swoją pozycją, aby móc odwiedzać Píę. W 471. odcinku nadal szukała pretekstów do spotkań z kobietą. Problem w tym, że coraz więcej osób może zacząć coś podejrzewać.

Teściowie żądają od Virtudes 550 peset za odzyskanie syna

Virtudes nieustannie próbuje odzyskać swojego syna Adolfita. Jakiś czas temu dowiedziała się, że nie będzie mogła zamieszkać ze swoim dzieckiem w pałacu, a w 472. odcinku wróciła do La Promesy zdruzgotana po pobycie u teściów. Jej sytuacja jest dramatycznie beznadziejna. W 474. odcinku "La Promesy" Virtudes dowie się od teściów, że jedynie zapłata 550 peset załatwi sprawę i odzyska ukochanego syna. Virtudes nie ma takich środków, dlatego znajdzie się pod ogromną presją.

Catalina spotka się z Adriano w hangarze w 474. odcinku „La Promesy”

Mimo kolejnego konfliktu z Cruz Catalina nie zamierza rezygnować z Adriano. Po tym, jak w 473. odcinku markiza przyłapała ich w objęciach i doszło do awantury, Catalina wróciła do hangaru. To właśnie tam ponownie spotka się z Adrianem. Ich relacja będzie więc kontynuowana z dala od pałacu. Catalina nie będzie chciała dopuścić, aby Cruz decydowała o jej kontaktach z mężczyzną.

Rómulo i Ricardo zwrócą uwagę na zachowanie Santosa

Niepokojące zachowanie Santosa nie przejdzie niezauważone. Ricardo i Rómulo będą rozmawiać o jego postępowaniu. Santos już wcześniej wszedł w konflikt z Lopem, który stanął w obronie Very zaatakowanej przez mężczyznę.

„La Promesa - pałac tajemnic”, odcinek 474. Kiedy i gdzie oglądać?

474. odcinek „La Promesy” zostanie wyemitowany w czwartek, 10 września 2026 roku o godz. 15:05 w TVP2. Serial można oglądać także online w TVP VOD. W tym epizodzie widzowie poznają dalsze podejrzenia Petry wobec Ayal oraz zobaczą kolejne spotkanie Cataliny i Adriana.

„La Promesa - pałac tajemnic” - opis serialu i obsada

„La Promesa - pałac tajemnic” to porywająca hiszpańska telenowela kostiumowa, której akcja osadzona jest w malowniczej Andaluzji z początku XX wieku. Fabuła podąża za losami młodej Jany, zatrudniającej się jako służka w bogatej posiadłości. Kobieta ma jeden cel: odnaleźć zaginionego lata temu brata oraz dokonać zemsty na ludziach odpowiedzialnych za śmierć jej matki. Misję dziewczyny dramatycznie komplikuje niespodziewana miłość do Manuela, dziedzica majątku. Produkcja sprawnie przeplata mroczne tajemnice i wątki sensacyjne z zakazanym uczuciem, dobitnie ukazując społeczne przepaście dzielące arystokrację od poddanej im służby.

W serialu występują m.in.:

Ana Garcés jako Jana

Arturo Sancho jako Manuel

Eva Martín jako Cruz

Manuel Regueiro jako Alonso

María Castro jako Pia

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