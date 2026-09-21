Dziedzictwo, odcinek 1033: Wróg Poyraza jest bliżej, niż myślał! Razem z Naną zacznie szukać zdrajcy [ZDJĘCIA]

Tajemnicza wiadomość postawi Poyraza na tropie w 1033. odcinku „Dziedzictwa”

Poyraz nie będzie mógł zignorować informacji, którą otrzyma. Anonimowa wiadomość wskaże, że człowiek, przez którego trafił do więzienia, znajduje się bardzo blisko niego. To oznacza, że zagrożenie może pochodzić z jego najbliższego otoczenia, które do tej pory uważał za bezpieczne i godne zaufania. Poyraz zacznie więc dokładnie przyglądać się osobom ze swojego kręgu, aby wyłapać, kto działa przeciwko niemu. Nie będzie jednak prowadził poszukiwań sam...

Nana pomoże mężowi znaleźć zdrajcę w 1033. odcinku „Dziedzictwa”

Nana zaangażuje się w sprawę i razem z Poyrazem zacznie analizować krąg podejrzanych. Małżonkowie będą próbowali ustalić, kto może mieć związek z przeszłością Poyraza i jego pobytem w więzieniu. Każda osoba z ich otoczenia może okazać się podejrzana. Poyraz będzie musiał zachować ostrożność, zanim zdecyduje, komu naprawdę może ufać.

„Dziedzictwo” – data i godzina emisji odcinka 1033

Premierowe odcinki serialu „Dziedzictwo” można oglądać codziennie o godzinie 16:00 na antenie TVP1. Odcinek 1033. zostanie wyemitowany w poniedziałek, 21 września 2026. Wszystkie epizody po emisji w telewizji są również dostępne online na platformie TVP VOD.

„Dziedzictwo” – opis serialu i obsada

„Dziedzictwo” (oryg. Emanet) to popularna telenowela o miłości, tragedii i walce o rodzinę. Po śmierci rodziców mały Yusuf trafia pod opiekę surowego wuja Yamana. Gdy w ich życiu pojawia się Seher, skromna ciotka chłopca, wybuchają emocje. Mimo początkowych niechęci i intryg wrogów, między opiekunami z czasem rodzi się uczucie, a łącząca ich więź staje się dla dziecka jedyną nadzieją.

W kolejnych sezonach historia przybiera dramatyczny obrót, kiedy bohaterowie muszą zmierzyć się z nieodwracalną stratą. Yaman Kırımlı ginie, a opieka nad małym Yusufem i kontynuowanie jego dziedzictwa spada na barki Nany Maryam.

Sprawy komplikują się jeszcze bardziej, gdy nad Naną zawisa groźba deportacji. Aby zapobiec jej wyjazdowi i nie dopuścić do ponownego rozbicia świata Yusufa, w jej życiu pojawia się Poyraz. Mężczyzna bierze z Naną fikcyjny ślub, a wymuszone sytuacją małżeństwo z rozsądku staje się źródłem nowych napięć, emocji i budujących się relacji.

W serialu występują m. in.:

Halil İbrahim Ceyhan jako Yaman Kırımlı

Sıla Türkoğlu jako Seher Kırımlı

Nanuka Stambolishvili jako Nana

Nik Xhelilaj jako Poyraz

Berat Rüzgar Özkan jako mały Yusuf

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