La Promesa, odcinek 479: Santos będzie błagał Verę o przebaczenie, a Catalina i Adriano spędzą razem noc

Odcinek 479. „La Promesa”: Maria pozna sekret Píi

Sprawa rzekomo zmarłej Pii co rusz elektryzuje mieszkańców i pracowników La Promesy. Pi miłą się otruć po tym, jak jej były mąż Gregorio zaczął zbyt mocno naciskać, aby ponownie scalić ich rodzinę. Pia ani o tym myślała mając w pamięci traumatyczne wydarzenie z przeszłości - próbę jej morderstwa. Pia w trosce o siebie i swojego syna postanowiła upozorować własną śmierć i ukrywać się w jaskini, jednak prawda zaczyna wychodzić na jaw. W 479. odcinku Maria pozna sekret Pii. Jakie to będzie miało dla niej konsekwencje? Pomoże jej utrzymać sekret?

Radosne wieści dla służby. Manuel i Curro wracają do La Promesy w 479. odcinku

W 478. odcinku hiszpańskiego hitu "La Promesa" Curro i Manuel wrócili do domu. Szczególnie szczęśliwa była Cruz, która panicznie bała się o swojego syna. W końcu, po wielu tygodniach niepewności mogła wreszcie odetchnąć z ulgą. Teraz, w 479. odcinku "La Promesy" również służba dowiedziała się o powrocie wojennych bohaterów.

Santos błaga Verę o kolejną szansę w 479. odcinku "La Promesy"

Problemy nie znikną jednak z życia wszystkich bohaterów. Santos nadal nie będzie chciał pogodzić się z decyzją Very. Mocno zaboli go odrzucenie. Mężczyzna poprosi ją o jeszcze jedną szansę. Czyżby zrozumiał, że jego agresywne zachowanie nie było odpowiednim środkiem do osiągnięcia celu? Czy dopiero Rómulo w 476. odcinku "La Promesy" musiał zagrozić mu zwolnieniem, aby się opamiętał i z szacunkiem traktował resztę członków służby?

W 479. odcinku "La Promesy" Catalina i Adriano odbędą poważną rozmowę

Catalina wreszcie zaczyna odzyskiwać spokój ducha i wiarę w prawdziwą miłość. Po rozstaniu z Pelayo spotkała Adriano, który zawrócił jej w głowie i wydaje się odpowiednim kandydatem na życiowego partnera. Choć Cruz nie akceptuje ich związku, Catalina i Adriano nie przyjmują się tym zanadto, a w 479. odcinku hiszpańskiego hitu spędzili wspólnie noc, a nazajutrz postanowi poważnie porozmawiać o tej relacji. Widzowie serialu z pewnością zastanawiają się dokąd to wszystko zmierza i z zapartym tchem śledzą kolejny losy tej pary.

Martina przechodzi brutalną terapię. W 479. odcinku "La Promesy" jej sytuacja skomplikuje się jeszcze bardziej

Martina wciąż przebywa w klinice psychiatrycznej, gdzie została wysłana po tym, jak rzekomo chciała zabić partnera jej matki, hrabiego Ayalę. Martina nie może się odnaleźć w zakładzie - zarzucono jej w 477. odcinku "La Promesy", że pobiła pacjentkę Juanę. Martina broniła się mówiąc, że to ona została zaatakowana, ale to nic nie dało. W 479. odcinku "La Promesy" Martina wpadnie w kolejne kłopoty.

La Promesa, odcinek 479 – kiedy i gdzie oglądać?

Odcinek 479. serialu „La Promesa - pałac tajemnic” zostanie wyemitowany w czwartek, 17 września 2026 roku o godz. 15:05 na antenie TVP2. Odcinek będzie można obejrzeć również online za pośrednictwem TVP VOD.

„La Promesa - pałac tajemnic” - opis serialu i obsada

„La Promesa - pałac tajemnic” to porywająca hiszpańska telenowela kostiumowa, której akcja osadzona jest w malowniczej Andaluzji z początku XX wieku. Fabuła podąża za losami młodej Jany, zatrudniającej się jako służka w bogatej posiadłości. Kobieta ma jeden cel: odnaleźć zaginionego lata temu brata oraz dokonać zemsty na ludziach odpowiedzialnych za śmierć jej matki. Misję dziewczyny dramatycznie komplikuje niespodziewana miłość do Manuela, dziedzica majątku. Produkcja sprawnie przeplata mroczne tajemnice i wątki sensacyjne z zakazanym uczuciem, dobitnie ukazując społeczne przepaście dzielące arystokrację od poddanej im służby.

W serialu występują m.in.:

Ana Garcés jako Jana

Arturo Sancho jako Manuel

Eva Martín jako Cruz

Manuel Regueiro jako Alonso

María Castro jako Pia

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