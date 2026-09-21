Felicita, odcinek 7: Zośka wyjawi rodzicom Kamila prawdę o Nico. Nie wiedzieli, że mają wnuka! [ZDJĘCIA]

Rodzice Kamila poznają prawdę w 7. odcinku "Felicita"

Zośka postanowi w końcu ujawnić rodzicom Kamila tajemnicę dotyczącą Nico. Wiadomość o tym, że ich zmarły syn ukrywał przed nimi drugą żonę we Włoszech oraz małoletniego synka, wywoła olbrzymi szok. Oznacza to, że mają wnuka, o którego istnieniu nie mieli pojęcia i prawdopodobnie nigdy by się nie dowiedzieli, gdyby nie nagła śmierć Kamila. Dla Elżbiety i Karola będzie to kolejny, niezwykle bolesny dowód na podwójne życie ich syna.

W 7. odcinku "Felicita" Karol zdecyduje się przejrzeć pozostawione przez syna przedmioty i dokona znaczącego odkrycia. Trafi na rzecz, która natychmiast wywoła ogromne zaniepokojenie u Elżbiety. Kobieta wręcz wpadnie w popłoch. Czy znaleziony przedmiot ma bezpośredni związek z nieruchomością we Włoszech, której współwłaścicielem był Kamil? A może chodzi o zupełnie nową tajemnicę, mającą kluczowe znaczenie dla losów bohaterów? Odpowiedź poznamy w kolejnym, 8. odcinku "Felicita".

Oliwia nie przestaje myśleć o Davide w nowym odcinku "Felicita"

Kolejny odcinek przyniesie również wątki dotyczące Oliwii i Davide. Dziewczyna będzie mocno tęsknić za młodym Włochem, z którym zdążyła nawiązać bliższą więź. Warto przypomnieć, że w 5. odcinku "Felicita" para po raz pierwszy się pocałowała, obiecując sobie utrzymanie kontaktu.

Równocześnie Oliwia będzie musiała stawić czoła nowym rodzinnym zawirowaniom. Po incydencie z 6. odcinka, w którym została zatrzymana podczas demonstracji proekologicznej, jej uwaga znów skupi się na mrocznej przeszłości ojca.

Emisja 7. odcinka "Felicita" – kiedy i gdzie oglądać?

Nowe odcinki serialu "Felicita" emitowane są od poniedziałku do środy o godzinie 20:30 w TVP1. Premiera 7. odcinka została zaplanowana na poniedziałek, 21 września 2026 roku. Wszystkie epizody, po ich emisji telewizyjnej, można obejrzeć online na platformie TVP VOD.

O czym opowiada serial "Felicita" i kto w nim występuje?

"Felicita" to polsko-włoska produkcja obyczajowa zrealizowana dla TVP, składająca się z 26 odcinków. Reżyserią zajął się Makary Janowski, natomiast scenariusz oparto na powieściach "Felicità" autorstwa Katarzyny Kalicińskiej i Radosława Figury oraz "Primo Amore" napisanej przez Kamilę Kisał, Anitę Nawrocką i Pawła Trześniowskiego.

Fabuła skupia się na postaci Zośki, psycholożki z Warszawy, która razem z nastoletnią córką Oliwią wyjeżdża do włoskiego Polignano a Mare. Podążając tropem listu zmarłego tragicznie Kamila, odkrywają, że prowadził on tam podwójne życie – miał partnerkę, synka Nico i był współwłaścicielem domu. Konfrontacja z przeszłością zmarłego, walka o spadek i rodzinne sekrety zmuszają obie kobiety do zmierzenia się z trudnymi emocjami i poszukiwania nowej drogi życiowej.

W obsadzie serialu "Felicita" znaleźli się między innymi:

Laura Breszka wcielająca się w Zośkę

Dawid Ogrodnik grający Kamila

Klementyna Karnkowska w roli Oliwii

Oriana Celentano jako Giulia

Francesco Petit jako Davide

Anna Dereszowska odgrywająca Ewkę

9

Sonda Podoba ci się polsko-włoski serial "Felicita"? Tak, bardzo! Może być Nie podoba mi się