Pierwsze chłodne wieczory już się zaczęły. Zrób to w sypialni przed sezonem grzewczym

Przed rozpoczęciem sezonu grzewczego warto przygotować sypialnię nie tylko na niższą temperaturę, ale także na zmiany wilgotności powietrza.

Dokładne wietrzenie, sprawdzenie trudno dostępnych miejsc i odświeżenie pościeli to proste czynności, które dobrze wykonać jeszcze przed nadejściem chłodniejszych dni.

Szczególnej uwagi wymagają okolice okien, ścian zewnętrznych oraz miejsca za większymi meblami, gdzie łatwiej może gromadzić się wilgoć.

Przed włączeniem ogrzewania warto również sprawdzić stan grzejnika i upewnić się, że nic nie ogranicza jego działania, a później regularnie kontrolować temperaturę i wilgotność w sypialni.

Przed rozpoczęciem sezonu grzewczego warto dobrze przewietrzyć sypialnię i nie rezygnować z tej czynności później. Jesienią wiele osób zaczyna ograniczać otwieranie okien, ponieważ nie chce wychładzać mieszkania. Całkowite zamykanie się na świeże powietrze nie jest jednak dobrym rozwiązaniem. Warto również zwrócić uwagę na to, czy przy oknach nie pojawia się skraplająca się woda. Kondensacja może być sygnałem, że w pomieszczeniu jest zbyt dużo wilgoci. EPA zaleca utrzymywanie wilgotności względnej w domu na poziomie około 30–50 proc., jeśli jest to możliwe.

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Sprawdź, co dzieje się przy łóżku

Przed zimą dobrze jest odsunąć łóżko i większe meble od ścian na tyle, na ile pozwala układ pomieszczenia, oraz sprawdzić, czy w trudno dostępnych miejscach nie ma śladów wilgoci. Szczególnie warto przyjrzeć się ścianom zewnętrznym i przestrzeniom za dużymi meblami.

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Dobrym momentem jest także dokładne odkurzenie pod łóżkiem, wypranie pościeli i przewietrzenie kołder oraz poduszek. To proste prace, które łatwo odłożyć na później, gdy temperatura zaczyna spadać.

Nie zakrywaj całego grzejnika

Jeżeli w sypialni znajduje się grzejnik, sprawdź, czy nie został zasłonięty grubą zasłoną, meblem albo innym przedmiotem. Warto również usunąć kurz z jego powierzchni przed rozpoczęciem sezonu. Nie oznacza to, że trzeba od razu mocno ogrzewać sypialnię. Wiele osób lepiej śpi w nieco chłodniejszym pomieszczeniu, dlatego zamiast przegrzewania warto zadbać o komfortową temperaturę, regularne wietrzenie i kontrolowanie wilgotności.

Jeżeli pojawia się para na oknach, zapach stęchlizny albo widoczne ślady wilgoci, nie należy ich ignorować. Kontrola wilgoci i odpowiednia wentylacja są podstawowymi elementami ograniczania problemów związanych z rozwojem pleśni.