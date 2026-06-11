"Jedyny świadek". 2. sezon powstanie? Przyszłość serialu Netflixa jest jasna

Natalia Nowecka
Natalia Nowecka
2026-06-11 11:54

"Jedyny świadek" to nowy serial true crime od Netflixa. Oparta na autentycznej historii, wstrząsająca opowieść o 2-letnim chłopcu, który był świadkiem morderstwa własnej matki, poruszyła widzów i wywołała niemałą sensację. Serial ogląda się jak szalony, ale czy to oznacza, że będzie drugi sezon?

Jedyny świadek. 2. sezon powstanie? Przyszłość serialu Netflixa jest jasna

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Autor: Netflix/ Materiały prasowe

"Jedyny świadek" - o czym opowiada serial?

Serial "Jedyny świadek" to historia o tym, jak ojcu i synowi postawionym w obliczu niewyobrażalnej tragedii udało się przejść drogę wiodącą z ciemności do światła. W oficjalnym opisie fabuły czytamy, że to opowieść o doświadczeniach Alexa i André Hanscombe'ów, którzy próbują poradzić sobie z doświadczeniem traumy wywołanej brutalnym aktem przemocy. Gdy w 1992 r. Rachel Nickell pada ofiarą mordercy na Błoniach Wimbledonu, André z dnia na dzień zostaje samotnym rodzicem. Wówczas postanawia odłożyć na bok swój żal i ból oraz postawić syna Alexa - jedynego naocznego świadka ataku - w centrum własnego świata. Od tego czasu André zaczyna żyć kierowany tylko jednym pragnieniem, jakim jest zapewnienie dobrostanu pokiereszowanemu emocjonalnie chłopcu, czego nie ułatwiają mu szukające sensacji media i coraz bardziej zdesperowana policja.

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"Jedyny świadek" - 2. sezon powstanie?

Choć Netflix nie określił się dotąd w sprawie przyszłości "Jedynego świadka", tudzież jej braku, sprawa jest dość oczywista. Produkcja oznaczona jest jako miniserial i opowiada zamkniętą historię, drugi sezon zatem raczej na pewno nie powstanie.

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"Jedyny świadek" - obsada

Główne role w "Jedynym świadku" kreują Jordan Bolger jako André Hanscombe oraz Max Fincham jako Alex Hanscombe. W pozostałych rolach występują:

  • Neil Maskell jako Keith Pedder,
  • Kevin Eldon jako Mick Wickerson,
  • Jahsaiah Williams jako Alex Hanscombe (dziecko),
  • Kerry Godliman jako June,
  • Jon Pointing jako Sparshatt,
  • James Dryden jako Miller,
  • Mark Stanley jako Ivan Agnew,
  • Eleanor Williams jako Rachel Nickell,
  • Katharine Pearson jako Samantha Bisset,
  • Jamie Bisping jako Colin Stagg,
  • Steve Stamp jako Robert Napper.

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