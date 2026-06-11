"Jedyny świadek". 2. sezon powstanie? Przyszłość serialu Netflixa jest jasna

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"Jedyny świadek" - o czym opowiada serial?
Serial "Jedyny świadek" to historia o tym, jak ojcu i synowi postawionym w obliczu niewyobrażalnej tragedii udało się przejść drogę wiodącą z ciemności do światła. W oficjalnym opisie fabuły czytamy, że to opowieść o doświadczeniach Alexa i André Hanscombe'ów, którzy próbują poradzić sobie z doświadczeniem traumy wywołanej brutalnym aktem przemocy. Gdy w 1992 r. Rachel Nickell pada ofiarą mordercy na Błoniach Wimbledonu, André z dnia na dzień zostaje samotnym rodzicem. Wówczas postanawia odłożyć na bok swój żal i ból oraz postawić syna Alexa - jedynego naocznego świadka ataku - w centrum własnego świata. Od tego czasu André zaczyna żyć kierowany tylko jednym pragnieniem, jakim jest zapewnienie dobrostanu pokiereszowanemu emocjonalnie chłopcu, czego nie ułatwiają mu szukające sensacji media i coraz bardziej zdesperowana policja.
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"Jedyny świadek" - 2. sezon powstanie?
Choć Netflix nie określił się dotąd w sprawie przyszłości "Jedynego świadka", tudzież jej braku, sprawa jest dość oczywista. Produkcja oznaczona jest jako miniserial i opowiada zamkniętą historię, drugi sezon zatem raczej na pewno nie powstanie.
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"Jedyny świadek" - obsada
Główne role w "Jedynym świadku" kreują Jordan Bolger jako André Hanscombe oraz Max Fincham jako Alex Hanscombe. W pozostałych rolach występują:
- Neil Maskell jako Keith Pedder,
- Kevin Eldon jako Mick Wickerson,
- Jahsaiah Williams jako Alex Hanscombe (dziecko),
- Kerry Godliman jako June,
- Jon Pointing jako Sparshatt,
- James Dryden jako Miller,
- Mark Stanley jako Ivan Agnew,
- Eleanor Williams jako Rachel Nickell,
- Katharine Pearson jako Samantha Bisset,
- Jamie Bisping jako Colin Stagg,
- Steve Stamp jako Robert Napper.