"Jedyny świadek". 2. sezon powstanie? Przyszłość serialu Netflixa jest jasna

"Jedyny świadek" - o czym opowiada serial?

Serial "Jedyny świadek" to historia o tym, jak ojcu i synowi postawionym w obliczu niewyobrażalnej tragedii udało się przejść drogę wiodącą z ciemności do światła. W oficjalnym opisie fabuły czytamy, że to opowieść o doświadczeniach Alexa i André Hanscombe'ów, którzy próbują poradzić sobie z doświadczeniem traumy wywołanej brutalnym aktem przemocy. Gdy w 1992 r. Rachel Nickell pada ofiarą mordercy na Błoniach Wimbledonu, André z dnia na dzień zostaje samotnym rodzicem. Wówczas postanawia odłożyć na bok swój żal i ból oraz postawić syna Alexa - jedynego naocznego świadka ataku - w centrum własnego świata. Od tego czasu André zaczyna żyć kierowany tylko jednym pragnieniem, jakim jest zapewnienie dobrostanu pokiereszowanemu emocjonalnie chłopcu, czego nie ułatwiają mu szukające sensacji media i coraz bardziej zdesperowana policja.

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"Jedyny świadek" - 2. sezon powstanie?

Choć Netflix nie określił się dotąd w sprawie przyszłości "Jedynego świadka", tudzież jej braku, sprawa jest dość oczywista. Produkcja oznaczona jest jako miniserial i opowiada zamkniętą historię, drugi sezon zatem raczej na pewno nie powstanie.

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"Jedyny świadek" - obsada

Główne role w "Jedynym świadku" kreują Jordan Bolger jako André Hanscombe oraz Max Fincham jako Alex Hanscombe. W pozostałych rolach występują:

Neil Maskell jako Keith Pedder,

Kevin Eldon jako Mick Wickerson,

Jahsaiah Williams jako Alex Hanscombe (dziecko),

Kerry Godliman jako June,

Jon Pointing jako Sparshatt,

James Dryden jako Miller,

Mark Stanley jako Ivan Agnew,

Eleanor Williams jako Rachel Nickell,

Katharine Pearson jako Samantha Bisset,

Jamie Bisping jako Colin Stagg,

Steve Stamp jako Robert Napper.

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