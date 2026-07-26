Lando Norris wygrał Grand Prix Węgier. Kto uzupełnił podium

Norris z pierwszym triumfem w sezonie

Mistrz świata Lando Norris, reprezentujący barwy McLarena, odniósł zwycięstwo w wyścigu Formuły 1 o Grand Prix Węgier. Stanowi to 11. rundę tegorocznych mistrzostw świata. Dla brytyjskiego kierowcy jest to pierwszy triumf w trwającym sezonie oraz dwunasta wygrana w całej jego karierze wyścigowej. Zwycięstwo na torze Hungaroring stanowi ważne osiągnięcie dla całego zespołu McLarena, który liczy na kolejne sukcesy w tym roku.

Na drugim stopniu podium stanął czterokrotny mistrz świata, Holender Max Verstappen z zespołu Red Bull. Trzecie miejsce wywalczył obecny lider klasyfikacji generalnej, Włoch Kimi Antonelli jeżdżący dla Mercedesa. Zacięta rywalizacja na torze pod Budapesztem przyniosła wiele emocji, a różnice czasowe między czołowymi kierowcami były stosunkowo niewielkie, co potwierdza wysoki poziom tegorocznych zmagań.

Dramat Piastriego na Węgrzech

Wyścig na Hungaroringu okazał się bardzo pechowy dla Oscara Piastriego z McLarena. Australijczyk przez dłuższą część rywalizacji utrzymywał się na doskonałej, drugiej pozycji. Niestety, na 14 okrążeń przed końcem wyścigu, w jego bolidzie doszło do poważnej awarii skrzyni biegów. Z powodu usterki technicznej Piastri został zmuszony do przedwczesnego zakończenia jazdy, co pozbawiło go szans na miejsce na podium.

W klasyfikacji generalnej obecnego sezonu Formuły 1, Kimi Antonelli zdołał umocnić się na pozycji lidera. Włoch skorzystał na tym, że zajmujący drugie miejsce w punktacji Brytyjczyk Lewis Hamilton, reprezentujący obecnie zespół Ferrari, ukończył Grand Prix Węgier dopiero na piątej lokacie. Zwiększenie przewagi punktowej przez Antonellego sprawia, że walka o tytuł mistrzowski wkracza w decydującą fazę.