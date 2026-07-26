Agnieszka Pawełkiewicz nie zagra w nowym "Ranczu". Serialowa Kinga całkowicie porzuciła aktorstwo

Agnieszka Pawełkiewicz nie wystąpi w 11 sezonie serialu Ranczo

Postać Kingi z pewnością omija jedenastą serię zatytułowaną "Zemsta wiedźm". Dorota Hawliczek zajmująca się produkcją formatu potwierdziła te doniesienia podczas rozmowy z Elą Piotrowską z Radia Eska w podcaście "Ranczo - kulisy serialu". Producentka zaznaczyła otwarcie, że twórcom nie udało się zebrać na planie absolutnie wszystkich gwiazd znanych z poprzednich lat.

„To jest tylko sześć odcinków i po prostu nie było możliwości, żeby wszystkich tutaj mieć z nami” - wyjaśniła Dorota Hawliczek w podcaście.

Losy Kingi w Wilkowyjach. Co czeka przybraną córkę Lucy i Kusego?

Agnieszka Pawełkiewicz odgrywała postać Kingi od piątej transzy i ostatecznie nie powróci do obsady "Rancza". Według pierwotnych planów dziewczyna miała jedynie przez chwilę gościć u Lucy i Kusego, w którego wcielał się nieżyjący już Paweł Królikowski. Córka Grażyny granej przez Dorotę Segdę, będącej siostrą pierwszej żony artysty, szybko awansowała do grona najważniejszych bohaterek całej telewizyjnej opowieści. Nastolatka tuż po przyjeździe do Wilkowyj czuła się wyobcowana w wiejskiej rzeczywistości i otwarcie buntowała się przeciwko otoczeniu.

Z upływem czasu Kinga zbudowała silną więź z Lucy i Kusym, zostając u nich na stałe. Małżeństwo obdarzyło ją uczuciem jak rodzone dziecko, a bohaterka przeszła ogromną metamorfozę. Wspierała opiekunów w wychowywaniu ich córki Dorotki, rozpoczęła studia prawnicze, a także aktywnie walczyła o przetrwanie związku swoich przybranych rodziców. W dziesiątym sezonie otworzyła w Wilkowyjach kawiarnię artystyczną wspólnie ze swoim partnerem Kubą, którego zagrał Mikołaj Krawczyk.

Twórcy nie zdradzają jeszcze, czy w jedenastej odsłonie serialu padną słowa wyjaśniające nieobecność przybranej córki Kusego i Lucy. Widzowie poznają wszystkie odpowiedzi dopiero podczas jesiennej emisji premierowych odcinków.

Wiadomo już, kiedy ostatecznie zakończą się prace na planie najnowszego sezonu. W nowej obsadzie zabraknie części dotychczasowych postaci, a widzowie nie zobaczą wszystkich ulubieńców na ekranie.

Ranczo - podcast z planu serialu Fani na planie, szczegóły produkcji, muzyka w tle i Prezydentowa z Wilkowyj. Ranczo - podcast z planu serialu

Agnieszka Pawełkiewicz początkowo nie ubiegała się o rolę Kingi

Aktorka doskonale odnalazła się w tej serialowej rzeczywistości, choć początkowo twórcy widzieli ją w zupełnie innym wcieleniu. Kobieta dołączyła do obsady w wieku dwudziestu jeden lat, podczas gdy jej bohaterka miała zaledwie siedemnaście lat.

„Przyszłam na casting do zupełnie innej roli. Miałam grać epizod, ale najwyraźniej przypasowałam im do roli Kingi i tak już zostałam” - mówiła Agnieszka Pawełkiewicz w wywiadzie dla portalu Nasze Miasto.

Agnieszka Pawełkiewicz porzuciła show-biznes po występach w serialu Ranczo

Jesienią 2016 roku, tuż po nagraniu ostatnich scen, artystka kategorycznie zrezygnowała z kontynuowania pracy przed kamerami. Podjęła decyzję o odejściu z Teatru Studio, zakończyła karierę i całkowicie odcięła się od mediów. W sieci próżno szukać jej oficjalnych kont na Facebooku oraz Instagramie. Od tamtej pory ślad po niej dosłownie zaginął.