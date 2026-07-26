Na Wspólnej, odcinek 4261: Włodek zablokuje sekcję zwłok zmarłej Marii. Desperacki krok Zięby

Emisja 4261. odcinka "Na Wspólnej". Zaginięcie Włodka po śmierci Marii Zięby

Okres żałoby po niespodziewanej utracie nestorki rodu będzie wymagał od wszystkich członków rodziny ogromnej siły psychicznej i zjednoczenia. Najbliżsi staną przed wyzwaniem zaopiekowania się wdowcem, który był bezpośrednim świadkiem zgonu żony podczas podróży lotniczej z Hiszpanii. Potomkowie i wnuczęta zamiast radosnego powitania na lotnisku po długiej rozłące przeżyją prawdziwy dramat, ponieważ nigdy więcej nie będą mogli porozmawiać z ukochaną matką i babcią. Sytuację dodatkowo skomplikuje nagłe i niewyjaśnione zaginięcie Włodka.

Dramat w "Na Wspólnej". Włodek Zięba czuwa pod prosektorium i odrzuca badania

Z samego rana Monika natychmiast rozpocznie gorączkowe poszukiwania ojca, który postanowi spędzić ten najtrudniejszy czas tuż pod budynkiem prosektorium. Kiedy ostatecznie kobiecie oraz jej bratu Bogdanowi uda się zlokalizować seniora, na jaw wyjdzie informacja o konieczności przeprowadzenia rutynowych badań zmarłej. Wynika to z faktu, że kobieta zmarła niezwykle gwałtownie na pokładzie samolotu pasażerskiego, a dokładne procedury medyczne są jedynym sposobem na stuprocentowe potwierdzenie śmiertelnego zawału serca.

Taka perspektywa okaże się dla załamanego psychicznie mężczyzny wręcz niemożliwa do zaakceptowania i wywoła jego gwałtowny sprzeciw wobec ingerencji w ciało zmarłej. Zięba będzie kategorycznie żądał wydania zwłok w celu zorganizowania tradycyjnego pochówku bez udziału patologów. Ze względu na rosnące napięcie Michał zwróci się o pilne wsparcie prawne do Weroniki, a ta z kolei zaangażuje w całą sprawę Kamila Hoffera, aby cała rodzina mogła w spokoju zająć się wyłącznie organizacją ceremonii pogrzebowej.

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Pogrzeb Marii z "Na Wspólnej". Dorota Zakrzewska przyniesie cenną pamiątkę

Senior rodu całkowicie opadnie z sił i nie zdoła udźwignąć ciężaru załatwiania wszystkich formalności związanych z ostatnim pożegnaniem żony. Z tego powodu cały obowiązek przygotowania ceremonii pogrzebowej w 4262. epizodzie spadnie na barki Bogdana. Mężczyzna będzie początkowo bardzo mocno powstrzymywał narastające w nim emocje, jednak natłok tragicznych wydarzeń sprawi, że w końcu całkowicie załamie się nerwowo.

Sama ceremonia pogrzebowa odbędzie się w niedługim czasie, a na cmentarzu zgromadzą się wszyscy krewni i znajomi zmarłej bohaterki. Wśród żałobników nieoczekiwanie pojawi się tajemnicza Dorota Zakrzewska, która jeszcze kilkadziesiąt godzin wcześniej próbowała ratować umierającą pasażerkę podczas pechowego lotu. Kobieta odegra bardzo ważną rolę w trakcie uroczystości, ponieważ przekaże załamanemu Włodkowi niezwykle ważny i wartościowy przedmiot, który nierozerwalnie kojarzy się z odeszłą na zawsze Marią.