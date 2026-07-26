Transfery w Widzewie Łódź. Nowi zawodnicy przed startem Ekstraklasy

Grek wraca na polskie boiska

Giannis Papanikolaou, 27-letni defensywny pomocnik, ponownie zagra w polskiej najwyższej klasie rozgrywkowej. W latach 2020-2024 piłkarz bronił barw Rakowa Częstochowa, z którym wywalczył mistrzostwo Polski, dwa Puchary oraz dwa Superpuchary kraju. Grek rozegrał 81 meczów, strzelił siedem goli i zanotował cztery asysty w barwach ekipy spod Jasnej Góry.

Czterokrotny reprezentant swojego kraju ostatnio występował w tureckim zespole Caykur Rizespor. W tamtejszej lidze Papanikolaou wystąpił w 52 spotkaniach na najwyższym poziomie. W Widzewie Łódź zadaniem Greka będzie wzmocnienie rywalizacji w środkowej strefie boiska.

„Nie mogę się doczekać najbliższego sezonu. Chcę być częścią tego, co buduje się w Widzewie. Zawsze wiedziałem też, że kiedyś wrócę do Polski, którą traktuję jak drugi dom. Lepsza okazja nie mogła się nadarzyć” - powiedział Papanikolaou, cytowany w komunikacie łódzkiego klubu.

„Giannis to piłkarz o dużej kulturze gry, bardzo inteligentny taktycznie i niezwykle odpowiedzialny na boisku. To zawodnik, który potrafi zachować spokój pod presją, dobrze rozumie grę i daje trenerowi wiele możliwości w organizacji środka pola. Wierzymy, że jego doświadczenie oraz profil piłkarski będą dużym wsparciem dla drużyny” - ocenił dyrektor sportowy Widzewa Artur Płatek.

Wypożyczenie bośniackiego obrońcy ratuje defensywę

Jeszcze tego samego dnia Widzew Łódź ogłosił wypożyczenie Jusufa Gazibegovicia. Bośniak, wypożyczony z niemieckiego FC Koeln, urodził się w Salzburgu i piłkarsko kształcił się w Austrii. Przez większość kariery występował w Sturmie Graz, zdobywając dwa mistrzostwa i Puchar Austrii, zanim trafił zimą na przełomie 2024 i 2025 roku do Niemiec i wywalczył awans do Bundesligi.

Ostatnie sześć miesięcy ten 26-letni obrońca ponownie spędził na wypożyczeniu w Sturmie. Dołączenie Gazibegovicia do ekipy Widzewa jest szybką reakcją na problemy kadrowe drużyny, którą prowadzi Aleksandar Vuković. W niedzielę o godzinie 17.30 łodzianie zmierzą się przed własną publicznością z Motorem Lublin.

„Byłbym szczęśliwy, gdyby po moich występach ludzie zobaczyli, że daję z siebie wszystko, widzieli we mnie wojownika na boisku, bo to było ze mną przez całą moją karierę i chcę znowu to poczuć. Chcę pokazać moje stare atuty: walkę, pojedynki, wyjścia do ofensywy i wykrzesać mnóstwo energii. Chcę po prostu pokazać prawdziwego siebie” - zaprezentował się fanom Widzewa Gazibegović, cytowany w klubowym komunikacie.