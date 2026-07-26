Liga Narodów siatkarek. Kto zgarnął złoto w finale w Makau?

Zacięty finał i złoto dla Turcji

Reprezentacja Turcji sięgnęła po drugie zwycięstwo w prestiżowym cyklu. W wielkim finale w Makau drużyna ta pokonała Brazylię wynikiem 3:1. Spotkanie było niezwykle zacięte, a poszczególne sety kończyły się rezultatami 23:25, 25:23, 26:24 oraz 25:21.

Brazylijki dobrze rozpoczęły mecz, wygrywając pierwszą partię, ale ostatecznie musiały zadowolić się srebrnymi medalami. Zawodniczki z Turcji wykazały się większą opanowaniem w końcówkach kolejnych setów. Dzięki temu zdołały odwrócić losy spotkania na swoją korzyść.

Włoszki z brązem a Polki poza finałem

Trzecie miejsce na podium w tegorocznej edycji rozgrywek zajęły reprezentantki Włoch. Włoszki w meczu o brązowy medal pewnie pokonały Chinki stosunkiem setów 3:1. Zwycięstwo to potwierdziło wysoką formę europejskiego zespołu na tle silnych rywalek z Azji.

Biało-Czerwone nie odegrały kluczowej roli w końcowej fazie zmagań. Polki nie zakwalifikowały się do turnieju finałowego i ostatecznie zajęły dziewiątą lokatę w klasyfikacji. Zespół z Polski zakończył udział w turnieju na wcześniejszym etapie rywalizacji.