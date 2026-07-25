Panna młoda, odcinek 165: Ciąża Hancer zagrożona! Cihan odkryje bolesną diagnozę. To koniec złudzeń?

Gdzie i kiedy oglądać 165 odcinek serialu "Panna młoda"?

Ciąża Hancer w 165. odcinku hitu "Panna młoda" zawiśnie na włosku. Bohaterka nie straci jednak dziecka, choć dla Cihana pozostanie niezwykle surowa. Kobieta wcześniej wmawiała mu, że zaszła w ciążę z kimś innym. Ukrywała się w starym budynku na terenie posiadłości Develioglu, nie przewidując, że dawny ukochany w końcu na nią trafi. I dobrze, że tak się stanie, bo to właśnie jego interwencja uratuje nienarodzone maleństwo. Cihan odnajdzie krwawiącą Hancer i błyskawicznie przetransportuje ją do kliniki.

Emisja 165 odcinka serialu "Panna młoda" w piątek, 7.08.2026, o godz. 17.20 w TVP2.

Hancer pozostaje nieugięta wobec Cihana w 165. odcinku "Panna młoda"

Groźba poronienia będzie wisiała w powietrzu, ale Hancer trafi pod opiekę wybitnych specjalistów, co pokaże 165. odcinek telenoweli "Panna młoda". Cihan nie opuści jej ani na krok. Spędzi przy szpitalnym łóżku całą noc, roniąc łzy i prosząc, by zdradziła mu prawdę o ojcu. Mimo to kobieta nie przestanie kłamać, twierdząc, że to dziecko innego mężczyzny, choć nie zdradzi żadnych personaliów. Taka postawa ostatecznie przekona Cihana.

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Dramatyczna diagnoza w 165. odcinku "Panna młoda". Co z ciążą Hancer?

Rozmowę pełną emocji w 165. odcinku serialu "Panna młoda" przerwie wizyta lekarza, który przyjdzie z wynikami badań. Specjalista przekaże, że niebezpieczeństwo poronienia nadal istnieje, ale na ten moment ciąża jest utrzymana. Kiedy padnie pytanie do Cihana, czy to on jest ojcem, mężczyzna nie wydusi z siebie ani słowa. Hancer z kolei nie skomentuje faktu, że dziecko należy do człowieka, który z takim oddaniem o nią walczy.

"Panna młoda" odcinek 165: Beyza wpada na trop ciąży Hancer

Równolegle, w 165. odcinku produkcji "Panna młoda", Beyza zakradnie się do starego budynku. Na jasnym dywanie dostrzeże krew i znajdzie ulotkę od leków dla kobiet spodziewających się dziecka. Tak nowa żona Cihana odkryje, że jej rywalka ma urodzić potomka rodu Develioglu. Wściekła Beyza podejmie mroczną decyzję – będzie chciała zlikwidować Hancer i jej dziecko. Wszystko po to, by jedynym spadkobiercą majątku pozostał chłopiec, którego po porodzie ukradła Yoncy.

Cihan będzie czuwał nad Hancer w 165. odcinku do samego rana. Opuszczając szpital, uwierzy, że nie jest biologicznym ojcem. Jego przekonanie jeszcze bardziej się umocni, gdy później zauważy swoją byłą ukochaną w towarzystwie Meliha.