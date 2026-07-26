Na Wspólnej. Sąd zdecyduje o losie dzieci. Syn Elizy i Jarka wybuchnie wściekłością

Na Wspólnej, odc. 4260: Dramatyczne wydarzenia u Bergów i śmierć Marii Zięby

Zbliżający się 4260. odcinek „Na Wspólnej” będzie niezwykle trudny dla rodziny Bergów. W tym samym czasie, kiedy Jarek pozna niekorzystny dla siebie wyrok sądu, jego babcia, Maria Zięba, nagle umrze. Do tragicznego zdarzenia dojdzie w samolocie, którym seniorka rodu będzie wracała z Hiszpanii. Odejście Marii zbiegnie się z ostateczną batalią o opiekę nad adopcyjnymi dziećmi. Jarek zdecydował się rozwieść z niewierną żoną, jednak wymiar sprawiedliwości musiał zadecydować, z kim zamieszkają Hania oraz Junior.

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Dzieci u Elizy. Jarek traci prawo do opieki w 4260. odcinku Na Wspólnej

Odcinek 4260. przyniesie ostateczne rozwiązanie sporu między małżonkami. Sąd zadecyduje, że to Eliza przejmie opiekę nad dziećmi. Z kolei Jarek będzie miał prawo do spotkań z 12-letnią Hanią i 18-letnim Juniorem jedynie w wyznaczonych terminach. Rozstrzygnięcie to bardzo ucieszy Elizę, jednak same dzieci będą głęboko wstrząśnięte. Świadomość, że trafią pod opiekę matki, która dopuściła się zdrady, a ojca zobaczą sporadycznie, sprawi im ogromny ból w obliczu rozpadu ich dotychczasowego świata.

Junior nie radzi sobie z emocjami. Bunt syna Bergów w Na Wspólnej

Tymczasem w 4260. odcinku „Na Wspólnej” Junior również przeżyje potężne rozczarowanie postawą ojca. Chłopak przyłapie Jarka w towarzystwie Martyny Wrońskiej. To sprawi, że syn Bergów uzna ojca za takiego samego hipokrytę i zdrajcę, jak jego matka. Od tego momentu zacznie unikać Jarka. Całą swoją frustrację i złość Junior przeleje nie tylko na siostrę, ale głównie na Elizę, psując jej krótki moment triumfu po decyzji sądu.

Odcinek 4261. Na Wspólnej: Trudna informacja o śmierci Marii Zięby

Feralny dzień w 4260. odcinku zamknie się klamrą osobistych i rodzinnych dramatów Bergów. W czasie, gdy Eliza i Jarek będą toczyć boje o dzieci po rozstaniu, Maria Zięba umrze w samolocie lecącym do Polski. Z kolei w kolejnym, 4261. odcinku „Na Wspólnej”, Jarek w końcu dowie się o śmierci babci i przekaże tę bolesną informację Elizie. Rozwodzący się małżonkowie staną przed trudnym zadaniem. Będą musieli wspólnie wymyślić, w jaki sposób powiedzieć dzieciom o odejściu Marii.