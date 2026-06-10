Polski wątek w nowym romansie Prime Video. Autorka opowiada nam o miłości do pierogów

"Każdy kolejny rok" (ang. "Every Year After") opiera się na wielu motywach, które znamy z najpopularniejszy teen dram. Główna bohaterka uwikłana w skomplikowaną relację z dwoma braćmi, niczym w "Pamiętnikach wampirów"? Mamy to. Wakacyjne miasteczko, do którego protagonistka zjeżdża każdego lata, zupełnie jak Belly w "Tego lata stałam się piękna" i Cady w "Byliśmy łgarzami"? Odhaczone. Wątek romantyczny w stylu friends to lovers na modłę "Off Campus"? Obecny. Znalazło się też miejsce dla głośnych popowych numerów autorstwa Taylor Swift, Olivii Rodrigo czy sombr i powracający motyw, który sprawi, że uśmiechnie się każdy Polak - PIEROGI.

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"Każdy kolejny rok" - o czym opowiada serial Prime Video?

Akcja rozgrywa się w wakacyjnym miasteczku Barry's Bay, w którym para przyjaciół spędza każde wakacje. Relacja Percy (Sadie Soverall) i Sama (Matt Cornett) z czasem przeradza się w głęboką miłość, pełną wzlotów i upadków, aż wreszcie zostaje przerwana na lata. Wtem jednak Percy zmuszona jest porzucić swe wielkomiejskie życie i zmierzyć się z demonami przeszłości. Czy ponowne spotkanie z ukochanym udowodni, że prawdziwa miłość pokona wszystko, nawet największe wewnętrzne demony i traumy?

"Każdy kolejny rok" i miłość do pierogów. Autorka opowiedziała nam o polskim smaczku

Z okazji premiery "Każdego kolejnego roku" w Prime Video miałam okazję porozmawiać z showrunnerką Amy B. Harris oraz autorką literackiego pierwowzoru, Carley Fortune. Oczywiście nie omieszkałam zapytać o nasze polskie pierogi, które są tu pełnoprawnym bohaterem opowieści - trochę jak gofry u Humphreyów w "Plotkarze". Sue Florek, matka Sama i Charliego, prowadzi polską tawernę i faszeruje wszystkich dookoła pierogami, a nasza protagonistka Percy kocha je nade wszystko. Otóż okazuje się, że cały ten wątek oparty został na osobistych doświadczeniach autorki.

Dorastałam w Barry's Bay, gdzie rozgrywa się akcja książki. To małe miasteczko w Ontario, położone tuż obok Wilna, czyli pierwszej polskiej osady w Kanadzie. Wychowywałam się w otoczeniu Polaków, zajadając się pierogami. W Wilnie jest nawet ponad stuletnia restauracja Wilno Tavern, która słynie z pierogów i posłużyła za inspirację dla tawerny w "Każdym kolejnym roku" - powiedziała mi Carley Fortune.

i Autor: Prime Video/ Materiały prasowe

Serial "Każdy kolejny rok", w całości już dostępny w Prime Video, powstał na podstawie powieści, która w Polsce ukazała się pod tytułem "Każde kolejne lato". Książka przez 16 tygodni utrzymywała się na liście bestsellerów "The New York Times", sprzedała się w ponad milionie egzemplarzy i stała się jednym z najgłośniejszych fenomenów BookToka ostatnich lat - hashtag związany z tytułem osiągnął ponad 81,4 miliona wyświetleń na TikToku.