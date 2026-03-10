Igor z "The Traitors" szczerze o tym, czego nienawidzi w innych uczestnikach. "Nieprofesjonalne"

Igor, Natalia i Łucja eliminują kolejnych Lojalnych, a "The Traitors" budzi coraz większe emocje. Pierwszemu ze Zdrajców się wprawdzie mocno obrywa - widzowie narzekają, że jego zachowanie jest denerwujące, gdyż jest zbyt pewny siebie - niemniej nie od dziś wiadomo, że zła prasa to też prasa i grunt to robić zamieszanie.

Igor z "The Traitors" o innych uczestnikach. Przyznał, co go szczególnie drażni

Podczas premiery trzeciej edycji "The Traitors" miałam okazję zamienić kilka słów z Igorem, naszym Zdrajcą. Opowiedział mi o swojej strategii, wspomnieniach z planu i kulisach programu. Zdradził przy okazji, czym denerwowali go niektórzy uczestnicy.

Nienawidzę po prostu czegoś [takiego], jak człowiek na coś się pisze, podpisuje umowę, wchodzi w coś, a potem nie może sobie z tym poradzić. To oznacza, że jesteśmy nieprofesjonalni. Ja w swoim życiu i zawodzie jestem bardzo profesjonalny i tak samo podchodzę profesjonalnie do każdego zadania, którego się podejmuję. To jest gra, to jest zadanie, które wykonuję. Po programie jesteśmy normalnie ludźmi, ja mogę kogoś prywatnie, personalnie nie lubić, ale to nie z powodu tego, co było na zamku. Ja się nie obrażę za jakieś niemiłe słowa i mam nadzieję, że ludzie vice versa do mnie - podsumował.

Wygląda więc na to, że niektórzy ze Zdrajców i Lojalnych nie potrafili oddzielić gry na potrzeby programu "The Traitors" od autentycznego zachowania i życia rzeczywistego - a tak przynajmniej wynika ze słów Igora.

Skład Zdrajców zaskoczył Igora

Zapytałam też naszego Zdrajcę, czy spodziewał się, że w knuciu i eliminowaniu Lojalnych towarzyszyć będzie mu właśnie Natalia. Odparł, że był w autentycznym szoku.

Absolutnie nie spodziewałem się takiego wyboru Zdrajców. Spodziewałem się Wojtka, może Magdy, ale na pewno nie Natalii. To na pewno nie. Więc jestem zaskoczony - skwitował.

"The Traitors" - kiedy zobaczymy finał 3. edycji?

Nowe odcinki "The Traitors. Zdrajcy" emitowane są każdą w niedzielę o godz. 19:45 na antenie TVN. Trzecia edycja liczy łącznie 12 odcinków, zatem jeśli nadawca nie zdecyduje się na przerwy w emisji z okazji Wielkanocy i Święta Konstytucji Trzeciego Maja, wielki finał "The Traitors 3" powinniśmy obejrzeć w niedzielę 11 maja.

