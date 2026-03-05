"Królowa przetrwania". Ta uczestniczka jeszcze was zaskoczy. "Trzęsie d*pą, ale ma też coś w głowie"

Trzecia "Królowa przetrwania" ruszyła i to pełną gębą. Już w pierwszym odcinku pojawiły się pierwsze dramy, popłynęły pierwsze łzy, a pan kamerzysta chyba zakochał się w krągłościach Naatalisy, bo chwilami aż przesadzał ze zbliżeniami. O wielką wygraną walczą tym razem walczą Dominika Tajner, Ilona Felicjańska, Dominika Serowska, Maja Rutkowski, Nicol Pniewska, Monika Jarosińska, Sofi Sivokha, Natalia Sadowska, Dominika Rybak, Anna Sowińska, Karolina Pajączkowska, Agnieszka Grzelak oraz Izabela Macudzińska-Borowiak. A wszystko pod czujnym okiem Małgorzaty Rozenek-Majdan, która zastąpiła Izu Ugonoh jako prowadząca.

Aga Grzelak o tym, jak się wybić na TikToku. Opowiedziała też o przygodzie w dżungli | WYWIAD ESKA

Naatalisa jeszcze nas zaskoczy. W "Królowej przetrwania" pokaże zupełnie inne oblicze

Podczas oficjalnej premiery trzeciej edycji programu "Królowa przetrwania" mieliśmy okazję porozmawiać z uczestniczkami. W wywiadach dla ESKI opowiedziały o przygodach w dżungli, konfliktach i sympatiach. Nie szczędziły ciepłych słów Dominice Rybak, którą pokochali już widzowie, i właśnie Natalii Sadowskiej aka Naatalisie, która może i budzi pewne kontrowersje, ale "równa z niej babka".

Wszyscy myślą, że ona tylko kręci du*ą, [...] ale szczerze bardzo zaskoczyła mnie tym, że ona jest naprawdę inteligentna. Jest pielęgniarką, jest bardzo delikatną osobą, jest mega fajna też do spędzania czasu. Więc to, że trzęsie du*ą to jedno, ale to, że ma coś w głowie to drugie - powiedziała Aga Grzelak, popularna Youtuberka.

PRZECZYTAJ TEŻ: Kto rządzi w "Królowej przetrwania"? Słowa uczestniczek nie pozostawiają złudzeń - królowa dżungli jest tylko jedna

Ruda, a wcale nie wredna. Nicol Pniewska o przyjaźni z Naatalisą

Gdy Nicol Pniewska usłyszała od nas pytanie, z kim najlepiej dogadywała się w "Królowej przetrwania", przyznała, iż sama była zaskoczona, że z Naatalisą. "O dziwo, pomimo że na początku, jak zobaczyłam rudą kitę, to myślałam ahaaaa" - powiedziała. Zapewniła nas, że Naatalisa bardzo zyskuje przy bliższym poznaniu i mimo początkowej niechęci, szczerze ją pokochała.

Naprawdę Naatalisa, jak się ją pozna, jest super osobą. Normalną, troskliwą, wrażliwą, radosną. Jest prześmieszna i przewspaniała. W pierwszym odcinku była jeszcze tą krejzolką, ale naprawdę, jak się tak z nią pogada i w ogóle, okazuje się cudowna i za to ją pokochałam.

PRZECZYTAJ TEŻ: