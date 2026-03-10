Dziedzictwo, odcinek 861: Rodzinny sekret wychodzi na jaw! Doga naprawdę jest córką Ferita

W poprzednim odcinku (860) W poprzednim odcinku w szpitalu Ayse i Ferit z niecierpliwością czekali na wyniki badań Dogi, a mężczyzna z trudem panował nad emocjami. W tym czasie Nese podjęła ważną decyzję i ostatecznie wybaczyła Volkanowi. Trucizna kontynuował okrutną grę z Yusefem, zwodząc go i dając mu złudną nadzieję na powrót do bliskich. Choć Yaman i Nana w końcu go odnaleźli, porywacz odmówił ujawnienia, gdzie ukrył chłopca, czerpiąc satysfakcję z bezsilności Yamana. Doprowadzony do granic wytrzymałości mężczyzna był o krok od zabicia wroga, lecz w ostatniej chwili interweniował Ferit ze swoją ekipą i zapobiegł tragedii.

Nicol Pniewska o nowym chłopaku i rozstaniu z Allanem. Zapowiedziała nową piosenkę! | WYWIAD ESKA

"Dziedzictwo" - streszczenie odcinka 861

W szpitalu Yaman i Ferit pilnują rannego porywacza zwanego Trucizną, licząc, że doprowadzi ich do zaginionego Yusufa. Na korytarz wpada roztrzęsiona Nana i chce zabić porywacza, lecz Yaman ją powstrzymuje, tłumacząc, że sprawę prowadzi policja. Gdy emocje opadają, Ferit wyznaje Yamanowi, że odkrył prawdę o swojej córce – test DNA potwierdził, że Doga jest jego dzieckiem, a Ayse i Koray ukrywali to przed nim przez lata. Tymczasem Trucizna ucieka ze szpitala, nie wiedząc, że było to częścią planu Yamana i Ferita, którzy śledzą go dzięki nadajnikowi. Porywacz jednak odkrywa podstęp i podrzuca pluskwę do innego auta. W tym samym czasie Ayse i Koray jadą po Dogę do szkoły, lecz dowiadują się, że dziewczynkę odebrał już Ferit. Mężczyzna zabiera córkę na plac zabaw i podczas rozmowy telefonicznej z Ayse chłodno daje jej do zrozumienia, że zna prawdę i nie zamierza jej wybaczyć.

"Dziedzictwo" - kiedy i gdzie oglądać?

Serial „Dziedzictwo” emitowany jest od poniedziałku do niedzieli o godzinie 16:05 na TVP1. Kolejny, 861. odcinek zostanie wyemitowany we wtorek, 17 marca 2026. Jeśli jednak nie możecie zasiąść przed telewizorem o tej porze, nic straconego - wszystkie zaległe i bieżące epizody można oglądać online w serwisie TVP VOD.

ZOBACZ RÓWNIEŻ: "Dziedzictwo" QUIZ: prawda czy fałsz? Sprawdź, jak dobrze znasz turecki hit!

"Dziedzictwo" - opis serialu i obsada

Seher i Kevser to córki Yusufa. Rodzina żyje skromnie, ale są ze sobą szczęśliwi. Drogi sióstr rozchodzą się, gdy Kevser poślubia bogatego mężczyznę z rodu Kyrymly. Kobieta rodzi dziecko i nadaje mu imię po ojcu. Jakiś czas później zostaje wdową, a na domiar złego zapada w ciężką chorobę. Na łożu śmierci prosi siostrę, aby zaopiekowała się jej 5-letnim synem. Kevser wkrótce umiera. Yufus pozostaje pod opieką bezwzględnego i surowego Yamana. Od tej pory Seher będzie starała się odzyskać chłopca.

W serialu występują: