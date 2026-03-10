Panna młoda, odcinek 47: Cihan w końcu przejrzy na oczy! Intryga Beyzy z bransoletkami legnie w gruzach

"Panna młoda" odcinek 47: Emisja w TVP2. Hancer pomaga wyrzuconym kobietom

Hancer podjęła decyzję o przygarnięciu Fadime i jej córki Aysu. Kobiety zostały wyrzucone z rezydencji pod zarzutem kradzieży bransoletek należących do Beyzy. Cihan zapoznał się z ich wersją wydarzeń, jednak na razie zatrzymał dla siebie to, co wie. Moment prawdy zbliża się wielkimi krokami. Akcja nabierze tempa, gdy do biura Cihana dotrze tajemnicza paczka, wręczona mu przez sekretarkę.

Złote bransoletki w gabinecie Cihana. Nusret próbuje naciskać — Panie Cihanie, zostawił to dla pana pan Nusret. Prosił, by przekazać osobiście.

Cihan z widoczną rezerwą otworzy przesyłkę. W pudełku zobaczy dziesięć złotych bransoletek – dokładnie te same, o których kradzież Beyza oskarżyła Fadime i Aysu.

— Co to ma znaczyć? — mruknie pod nosem, patrząc na błyszczące złoto.

Szybko wyjdzie na jaw, że błyskotki znalazły się w biurze za sprawą Nusreta, ojca Beyzy. Mężczyzna skontaktuje się z Cihanem, usiłując wywrzeć na niego nacisk.

— Rozwiodłeś się z Beyzą, obiecując, że będziesz za nią odpowiedzialny do końca życia. A teraz chcesz zamknąć sprawę dziesięcioma bransoletkami? — powie chłodno.

Cihan nie zamierza jednak ulegać groźbom.

— Beyza sama zażądała rozwodu. Przekażę jej bransoletki osobiście.

Równolegle Hancer zaprosi Cihana do starego domu, w którym przebywają Fadime i Aysu. Kobiety przedstawią mu swój punkt widzenia, a ich wyznanie mocno poruszy Cihana.

— Czy po tylu latach pracy mogłabym splamić swoje imię kradzieżą? — zapyta ze łzami w oczach Fadime.

Aysu również postara się oczyścić z zarzutów.

— Przysięgam, panie Cihanie… nie ukradłam tych bransoletek. Nawet ich nie widziałam.

Cihan w milczeniu przyjmie ich tłumaczenia, po czym stanowczo oświadczy:

— Rozwiążę to nieporozumienie. To moja odpowiedzialność.

Prawdziwa awantura wybuchnie dopiero o poranku w jadalni rezydencji. W trakcie śniadania Cihan położy na blacie nieduże pudełeczko.

— Co to jest? — zapyta zaciekawiona Mine.

— Nie dla ciebie. Dla Beyzy — odpowie chłodno.

Była żona popatrzy na niego z wyraźnym niepokojem. Niedługo potem znów rzuci oskarżenia w stronę Aysu.

— Córka Fadime ukradła mój posag. Miała długi i potrzebowała pieniędzy.

Cihan powstrzyma się od natychmiastowej reakcji. Gdy Beyza skończy swój wywód, opanowanym ruchem otworzy pudełko.

— Bransoletki znalazły swojego właściciela.

Na stole zaprezentuje dziesięć złotych ozdób. W jadalni zapadnie całkowita cisza.

— Czy to są te „skradzione” bransoletki? — zapyta lodowato.

Beyza momentalnie zblednie. Wzburzona Mukadder natychmiast zaatakuje ją słownie.

— Były u twojego ojca?! Jak się tam znalazły?!

Intryga Beyzy rozsypie się na oczach wszystkich domowników. Największym ciosem okażą się jednak kolejne słowa Cihana.

— Od mojej żony dowiedziałem się, że Fadime i Aysu miały odejść z domu — oznajmi, celowo podkreślając słowo „żony”.

To właśnie dzięki interwencji Hancer kobiety zatrzymały się i mogły porozmawiać z Cihanem. Na zakończenie mężczyzna postawi sprawę niezwykle kategorycznie:

— Kiedy wrócę wieczorem, Fadime ma być w tej rezydencji. Nie wiem, jak ją przeprosicie, ale macie to naprawić.

Po wypowiedzeniu tych słów wstanie od stołu i opuści pomieszczenie, zostawiając Mukadder i Beyzę w głębokim szoku i napięciu. 47. epizod „Panny młodej” przyniesie kluczowy zwrot akcji. Cihan wreszcie zacznie dostrzegać, do czego zdolna jest Beyza. Zrozumie też, że to Hancer wykazała się uczciwością, broniąc bezpodstawnie oskarżonych kobiet. To może stanowić początek głębokiej zmiany w jego sercu i być pierwszym krokiem do zbudowania prawdziwej więzi z obecną żoną.