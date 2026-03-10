Mężczyźni trzymali się od niej na dystans 3 metrów. Kulisy roli młodej aktorki zaskakują

"Młody Sherlock" to swoista reinterpretacja opowieści o słynnym detektywie, skupiająca się na jego młodzieńczych losach. Serial Prime Video, w którego powstanie zaangażowany był Guy Ritchie, opiera się na książkach Andrew Lane'a, drastycznie zmieniając kanon i dostarczając widzom ogrom niezobowiązującej rozrywki. Odważne decyzje twórców ewidentnie się opłaciły - produkcja może pochwalić się wynikiem 83% pozytywnych not od krytyków w serwisie Rotten Tomatoes oraz 82% od widzów.

Największą twardzielką jest tu Zine Tseng

Zine Tseng, z pozoru, gra tu księżniczkę Gulun Shou'an, jednak jej bohaterka okazuje się być kobietą pełną tajemnic i... umiejętności. To prawdziwa twardzielka o aparycji damy, która raz za razem rzuca wyzwanie przedstawicielom "płci brzydkiej". Jak duży był tu jednak udział samej aktorki? W końcu zazwyczaj lwią część scen akcji kręcą kaskaderzy. Zapytałam o to Zine i jej opowiedzieć srogo mnie zaskoczyła.

Poza tym, że prawie spadłam ze schodów i zaliczyłam kilka incydentów ze szkłem, mogę się pochwalić, że prawie wszystkie te sceny nakręciłam sama - ujawniła

Jest to doprawdy imponujące, a kreujący postać Mycrofta Holmesa Max Irons przyznał ze śmiechem, że panowie trzymali na planie odpowiedni dystans, by "chronić się" przed Zine.

Ona jest zabójcza, dla bezpieczeństwa zawsze trzymamy dystans minimum 3 metrów - powiedział.

"Młody Sherlock" - o serialu

Gdy charyzmatyczny, młodzieńczo buntowniczy Holmes spotyka nie kogo innego jak Jamesa Moriarty'ego, zostaje wciągnięty w śledztwo w sprawie morderstwa, które zagraża jego wolności. Pierwsza w życiu sprawa Sherlocka odsłania międzynarodowy spisek, prowadząc do wybuchowego starcia, które na zawsze odmieni bieg jego życia. Akcja serialu rozgrywa się w barwnej wiktoriańskiej Anglii oraz podczas zagranicznych przygód młodego Holmesa, ukazując wczesne wybryki anarchistycznego nastolatka, który dopiero ma stać się najsłynniejszym mieszkańcem Baker Street.

Główną rolę kreuje wspomniany wcześniej Hero Fiennes Tiffin, a w obsadzie znaleźli się również: Dónal Finn ("Koło Czasu"), Zine Tseng ("Problem trzech ciał"), Joseph Fiennes ("Opowieść podręcznej"), Natascha McElhone ("Halo"), Max Irons ("Trzy dni Kondora") i Colin Firth ("Jak zostać królem"). Reżyserem dwóch pierwszych odcinków i producentem wykonawczym jest Guy Ritchie. Serial został napisany i wyprodukowany przez showrunnera Matthew Parkhilla, a producentami wykonawczymi są także Dhana Rivera Gilbert, Marc Resteghini, Simon Maxwell, Ivan Atkinson, Simon Kelton, Colin Wilson oraz współproducenci wykonawczy Harriet Creelman i Steve Thompson.

