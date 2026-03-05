TYLKO U NAS. Mała Ania szczerze o "Warsaw Shore" i byciu matką. Zdradziła, czy pokaże dzieciom program

Mała Ania to członkini tzw. starej gwardii "Warsaw Shore". Należała do Ekipy z Warszawy od pierwszej edycji i przez lata wracała, by imprezować u boku nowego składu. Jednak, podobnie jak Eliza Trybała, skończyła z hulankami, wyszła za mąż i założyła rodzinę. Jak boomerang powraca jednak pytanie, jak byłe uczestniczki tak skandalicznego programu poradzą sobie, gdy ich dzieci dorosną i poznają "wyczyny" swych rodzicielek? Zapytaliśmy o to Anię.

Mała Ania o powrocie do show-bizu, "Królowej przetrwania" i "Warsaw Shore". Pokaże dzieciom program?

Mała Ania szczerze o "Warsaw Shore". Będzie to przestroga dla jej dzieci

Z pytaniami o wstyd i obawy związane z tym, że dzieci dowiedzą się kiedyś "co wyprawiała mamusia" mierzyła się już Eliza, która hołduje podejściu "byłam młoda, to była tylko zabawa". Podczas premiery trzeciej edycji "Królowej przetrwania" zapytaliśmy Małą Anię, jak ona zamierza zmierzyć się z tą kwestią w przyszłości. Przyznała, że nie ma najmniejszego zamiaru ukrywać przed dziećmi prawdy o swych przygodach w "Warsaw Shore" i liczy, że wyciągną lekcje z jej młodzieńczych błędów.

Totalnie na lajcie. Ja dzieci będę wychowywała w takim przekonaniu, że powinny być ze mną szczere, bo tylko rodzice im pomogą w razie jakichś kłopotów. Więc skoro będę wymagała szczerości, to ja również moim dzieciom na pewno przedstawię sytuację, co mama robiła w młodości i dzięki temu też będę ich mogła trochę przestrzec przed pewnymi rzeczami, przed pewnymi błędami, które zrobiłam ja, żeby one tego nie popełniały - powiedziała.

Kiedyś Mała Ania, teraz Niska Anna. Czy dzięki "Królowej przetrwania" zerwie z łatką imprezowiczki z "Warsaw Shore"?

Udział w "Królowej przetrwania" to dla Anny Sowińskiej powrót na łono świata show-biznesu. W wywiadzie dla ESKI przyznała, że tęskniła za tym środowiskiem.

Bardzo tęskniłam. Ja się bardzo cieszyłam, że mogę przyjechać, znowu będą te kamery, że znowu się coś będzie działo i tak dalej. Więc korzystałam z tego na 100%.

Mała Ania śmieje się, że teraz powinno się ją nazywać Niską Anną, gdyż jest sporo starsza i dojrzalsza niż za czasów "Warsaw Shore". W "Królowej przetrwania" mamy ujrzeć jej nowe oblicze.

Cieszę się, że dostałam tę szansę być tutaj w "Królowej przetrwania" ze względu na to, że [widzowie] mogą mnie poznać z całkowicie innej strony, tej starszej, tej zmienionej, tej wrażliwej. Tej która ma dzieci męża i która już tak łatwo nie popada w jakieś tam agresywne stany. Co prawda dalej został mi mój język, bo zdarza mi się też przeklinać i tak dalej, ale już na pewno jestem bardziej stonowana - zapewniła.

"Królowa przetrwania" to większy hardcore niż "Warsaw Shore"?

Nie omieszkaliśmy też zapytać, czy zdaniem Małej Ani "Królowa przetrwania" to trudniejszy i bardziej wycieńczający, psychicznie oraz fizycznie, program niż "Warsaw Shore".

"Warsaw Shore" był dla mnie łatwy, bo ja byłam młoda i korzystałam z tych popularnych imprez i tak dalej. Bawiłam się świetnie. Co prawda to też było ciężkie, bo jednak imprezowanie cały czas jest trochę męczące, ale tutaj... te warunki, to robactwo. Ja w ogóle nie jestem do tego przyzwyczajona. Ja jakbym mogła, to bym jeździła autem po domu. A tutaj po prostu te spacery z tymi plecakami w tej temperaturze... już widać było w pierwszym odcinku, że ja mam całą buzię spaloną. To było ciężkie - przyznała.

Warto też pamiętać, że w "Królowej przetrwania" mówimy o starciu charakterów aż trzynastu silnych kobiet, które funkcjonują w ekstremalnych warunkach. Mała Ania zapewnia, że nadchodzące odcinki wzbudzą ogrom emocji.

Plus do tego, no wiadomo, trzynaście różnych kobiet, różne charaktery. Tam się działo, te charaktery wychodziły i ludzie tutaj naprawdę będą mieli szansę, że się trochę pokłócić między sobą w komentarzach - skwitowała.

