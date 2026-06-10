Pilates czy joga? Podobieństwa i różnice. Którą aktywność wybrać dla siebie?

Ludzie coraz chętniej decydują się na uprawianie sportów, czy zaangażowanie się w różne aktywności. Wymuszone jest to często przez siedzący tryb życia, a joga i pilates to aktywności, które można bez problemu wykonać w domu, nawet w przerwie między między zawodowymi obowiązkami. Wystarczy mata i kawałek miejsca na podłodze w salonie czy w sypialni. Można również skorzystać z wielu zajęć oferowanych przez centra rekreacyjne, siłownie, czy indywidualnych instruktorów. Możliwości jest wiele, a my podpowiadamy, jakie są różnice między pilatesem i jogą oraz jakie korzyści przynoszą naszemu organizmowi.

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Podobieństwa i różnice między jogą i pilatesem

Na początek wskażemy różnice. To wiele wyjaśni w kwestii przeznaczenia oby aktywności.

Joga wywodzi się z kultury Wschodu i uprawiana jest od co najmniej 5 tys. lat. Ćwiczenia jogi pomagają wydłużać mięśnie w kontrolowany sposób. Joga to filozofia życia pomagająca odnaleźć równowagę pomiędzy ciałem a umysłem.

Pilates jest stosunkowo młodą techniką ćwiczeń. Wymyślił ją Joseph Pilates, a miało to miejsce tuż po I wojnie światowej. Pilates miał pomóc rannym żołnierzom w powrocie do sprawności fizycznej. Wykonywane podczas pilatesu ćwiczenia rozciągają mięśnie. Warto również zauważyć, że pilates jest bardziej dynamiczny od jogi i polega na wykonywaniu krótszych ruchów.

Teraz już wiecie, czy różnią się od siebie obie te aktywności. Przejdźmy zatem do podobieństw.

Zarówno joga, jak i pilates wykonywane są na macie, nie trzeba więc inwestować w specjalistyczne sprzęty, aby rozpocząć przygodę z obiema aktywnościami. Obie aktywności pozytywnie wpływają na poprawę koordynacji ruchowej, uelastyczniają i wzmacniają mięśnie. Dodatkowo rozluźniają różne obszary ciała, poprawiają przemianę materii.

Co wybrać? Joga czy pilates?

Pilates polecany jest dla osób, które pragną wysmuklić ciało. Idealny dla wszystkich, którzy zgubili sporą masę, a teraz chcą utrzymać efekt. Pomaga osobom ze zwyrodnieniami kręgosłupa czy stawów. Niweluje ból.

W jodze odnajdą się natomiast osoby, które pragną po długim czasie wrócić do aktywności fizycznej, ponieważ ćwiczenia te pomagają powoli rozgrzać mięśnie. To idealna aktywność dla osób, które prowadzą stresujący tryb życia i chcą się wyciszyć. Jeżeli potrzebujesz poprawić swoją postawę ciała, joga będzie idealnym rozwiązaniem.