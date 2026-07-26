Turniej WTA w Hamburgu. Niemka Tamara Korpatsch wygrywa finał u siebie

Szybkie zwycięstwo Korpatsch w finale

Rozstawiona z numerem piątym Tamara Korpatsch pokonała w finale turnieju WTA 250 w Hamburgu węgierską tenisistkę Annę Bondar. Mecz na kortach ziemnych zakończył się wynikiem 6:3, 6:3 dla zawodniczki gospodarzy. Spotkanie finałowe w rodzinnym mieście Niemki trwało zaledwie 87 minut i miało jednostronny przebieg.

Wcześniej, w półfinale, Korpatsch miała ułatwione zadanie. Jej rywalka, Egipcjanka Mayar Sherif, zmuszona była poddać mecz z powodu kontuzji. Krecz nastąpił w drugim secie przy prowadzeniu Niemki 6:1, 2:0.

Węgierski trud w półfinale

Dla Anny Bondar awans do decydującego starcia był znacznie bardziej wymagający. Ubiegłoroczna finalistka z Hamburga spędziła na korcie trzy i pół godziny. Węgierka zdołała ostatecznie wyeliminować sklasyfikowaną na 208. miejscu w rankingu Elinę Awanesjan z Armenii 7:6 (7-3), 4:6, 7:6 (7-2).

Korpatsch przed turniejem zajmowała 81. lokatę na liście WTA. Triumf w Niemczech to dla niej drugi tytuł singlowy, po zwycięstwie w rumuńskiej Kluż-Napoce w 2023 roku. Niedzielna wygrana pozwala jej na historyczny awans na 46. miejsce w światowym rankingu. Bondar, sklasyfikowana do tej pory na 97. pozycji, pozostaje bez zwycięstwa w turnieju WTA. W turnieju brała udział Polka, Katarzyna Kawa, jednak odpadła w 1. rundzie po przegranej 5:7, 4:6 z Paulą Badosą.