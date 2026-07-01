Krew, pot i japoński denim. Jak serial „The Bear” stworzył nurt Carmycore

Carmycore to unikalne połączenie surowego, autentycznego vintage, japońskiego denimu, klasycznych kurtek roboczych oraz absolutnie nonszalanckiego minimalizmu. To styl stworzony z myślą o mężczyznach, którzy pragną wyglądać dobrze, ale bez cienia ostentacji. Definiuje go brak krzykliwych logotypów, szacunek do wysokiej jakości krawiectwa oraz świadome czerpanie z estetyki odzieży użytkowej (workwear). W świecie zdominowanym przez idealne, przefiltrowane kadry z mediów społecznościowych, Carmycore proponuje uziemienie i powrót do korzeni.

Wersja FB: Moda i styl w PRL-u. Jak ubierali się ludzie? Królowały dżinsy z pewexu i ortalionowe dresy

Ubiór odzwierciedla emocje i psychikę bohaterów serialu "The Bear"

Co niezwykle istotne, ubrania w tym serialu nie stanowią jedynie estetycznego tła – są bezpośrednim przedłużeniem skomplikowanych emocji i psychiki bohaterów. Widzimy to w obsesyjnym perfekcjonizmie Carmen „Carmy’ego” Berzatto, który przejawia się w idealnie skrojonych, śnieżnobiałych t-shirtach czy vintage'owych kurtkach. Obserwujemy subtelną ewolucję stylu Syd, odzwierciedlającą jej rosnącą pozycję w strukturze kuchni, aż po świetnie skrojone garnitury Richiego, które w pewnym momencie stają się jego zbroją. Moda w „The Bear” staje się kluczowym narzędziem opowiadania historii.

Szukamy autentycznych bohaterów

Czy sukces Carmycore to znak, że w szeroko pojętym lifestyle’u zmęczyliśmy się już wszechobecną perfekcją i szukamy autentycznych bohaterów? Wszystko na to wskazuje. Serial o ciężkiej, brudnej pracy w gastronomii wywołał paradoksalny efekt – młode pokolenie z fascynacją zaczęło patrzeć na kuchenne fartuchy i poszukiwać idealnych ubrań roboczych. To nic innego jak romantyzowanie codziennego wysiłku i rzemiosła.

Bartosz „Snecz” Dębski opisuje fenomen nurtu "Carmycore"

O analizę tego fenomenu poprosiliśmy Bartosza „Snecza” Dębskiego – zakochanego w Azji szefa kuchni, twórcę menu w kultowych i modnych miejscach w całym kraju (m.in. WSHOKU, Pizza Boyz, Pawilon i Pho Shop), autora projektu street foodowego SPOKO SZAMA oraz twórcę profilu SNECZ GOTUJE, który od kilku lat prowadzi warsztaty kulinarne w wielu studiach w Polsce.

ESKA: Dlaczego estetyka odzieży roboczej i użytkowej trafia do mainstreamu? Co mówi to o współczesnych męskich aspiracjach?

Bartosz „Snecz” Dębski: Wydaje mi się, że to taka tęsknota za autentycznością. Workwear oferuje bezpieczny zestaw wartości, a faceci teraz chcą być uznawani za odpowiedzialnych, przygotowanych, sprawczych i kompetentnych. Ja się jaram, że taki rzemieślniczy vibe jest mocno na topie.

ESKA: Jakie materiały i fasony najlepiej oddają ducha „Carmycore”?

Bartosz „Snecz” Dębski: Denim, ten poly-cotton od Dickies i Carhartt. Proste spodnie chino, koszulki bez dużych nadruków, te z kieszonką. Kurtki krótkie, pudełkowe w stylu Detroit. Czapki beanie albo z daszkiem 5 panel. Ja do tego lubię buty Vansa albo sportowe Nike, czy NB.

ESKA: Jak zmienił się wizerunek szefa kuchni w ostatnich latach?

Oj bardzo! Z tęższego, niedbającego o siebie faceta poszedł w stronę wysportowanego, świadomego i modnego rzemieślnika.

ESKA: Jakie elementy ubioru z kuchni rzeczywiście sprawdzają się poza restauracją?

Wytrzymałe, workwearowe spodnie, Crocsy albo Birkenstocki, no i do tego fajna czapa albo koszulka z logo restauracji.

5. sezon "The Bear" - kiedy i gdzie oglądać?

Piąty i zarazem ostatni sezon serialu "The Bear" miał swoją polską premierę 26 czerwca 2026 roku. Wszystkie 8 odcinków finałowej serii udostępniono jednocześnie w serwisie Disney+.