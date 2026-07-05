Shibui. Japońska recepta na szczęśliwe starzenie. Ta książka zmienia perspektywę patrzenia na siebie

Spis treści Co znaczy Shibui?

W dniu czterdziestych szóstych urodzin postanowiłam przestać farbować włosy. Obecnie mam pięćdziesiąt cztery lata, moje włosy są w połowie siwe i to uwielbiam. Droga, którą odbyłam w myśleniu o swoich włosach, oddaje esencję tego, co rozumiem jako starzenie się shibui

czytamy we wstępie do książki Shibui. Japońska sztuka znajdowania piękna w upływie czasu autorstwa Sanae Ishida.

Najnowsza pozycja w ofercie Wydawnictwa Naukowego PWN zabiera czytelników w wyjątkową podróż w poszukiwaniu radości, mądrości, celebracji, a także piękna płynącego z upływu czasu.

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Co znaczy Shibui?

Shibui to sztuka doceniania naturalnych zmian przychodzących z upływem czasu i odnajdywanie piękna życia w autentyczności zamiast sztucznego podtrzymywania młodości. Rzeczownik shibumi/shibusa opisuje charakterystyczny, cierpki i nieco gorzki posmak niedojrzałego owocu. W miarę jak owoc dojrzewa, gorycz słabnie i w jej miejsce pojawia się słodycz.

Dr Soetsu Yanagi, japoński filozof, garncarz i twórca sztuki ludowej mingei spopularyzował ten termin w latach 30. XX wieku. Wyróżnił on siedem elementów shibusa:

prostotę, niejednoznaczność, naturalność, skromność, codzienność, niedoskonałość, ciszę.

To słowo oznacza uważność na "tu i teraz", a jednocześnie oddaje cechę czegoś wysłużonego, lecz ponadczasowego.

Shibui często odnosi się do rzeczy namacalnych, takich jak:

ludzie,

rękodzieło,

sztuka,

ubiór,

architektura.

Trzeba jednak wiedzieć, że bywa także używane do opisywania nieuchwytnej jakości atmosfery lub stylu życia. Piękno shibui wykracza poza świat materialny. Można je odnaleźć w sposobie, w jaki dziadkowie mrużą oczy z radości, w nieskrępowanym, głośnym śmiechu kobiet w pewnym wieku, w łagodnych dłoniach ogrodnika, naznaczonych latami pracy na świeżym powietrzu.

Shibui podpowiada, że prawdziwe piękno wyłania się z wnętrza, ujawniane i wzmacniane przez mijający czas.

W swojej książce Sanae Ishida przygląda się starzeniu z perspektywy filozofii shibui, analizując je przez pryzmat: zdrowia, urody, celu, bogactwa, więzi oraz - na koniec, relacji ze śmiertelnością. Jednocześnie wprowadza czytelnika w świat japońskiej kultury, sztuki i filozofii życia. Poznajemy m.in. tajniki japońskiego rękodzieła, ceremonii herbaty, rytuałów pożegnalnych, symboli obfitości oraz niezwykłych roślin.

Każdą z sześciu części książki wzbogacają eseje opatrzone subtelnymi akwarelami wykonanymi przez autorkę. Lektura tej pozycji przynosi nie tylko wartościową wiedzę, lecz także stanowi wyjątkowe doświadczenie estetyczne.