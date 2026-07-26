Korona Kielce lepsza od Arisu Limassol w sparingu. Kto strzelił jedynego gola?

Korona Kielce wygrywa po trafieniu Bąka

Spotkanie kontrolne z cypryjskim zespołem rozegrano na boisku treningowym przy ulicy Kusocińskiego. Mecz odbył się zaledwie dzień po inauguracji sezonu 2026/27, w której kielecka drużyna przegrała na wyjeździe z Jagiellonią Białystok 0:1. Podopieczni trenera Jacka Zielińskiego zaprezentowali się solidnie na tle rywala. Zwycięską bramkę dla gospodarzy w 35. minucie zapisał na swoim koncie Daniel Bąk.

Krótko po zdobytym golu sztab szkoleniowy musiał dokonać wymuszonej roszady. Z powodu urazu boisko przedwcześnie opuścił Kacper Minuczyc, a jego miejsce zajął Adam Hańćko. W składzie kieleckiej drużyny wystąpili również Rafał Mamla, Igor Chmielewski, Bartłomiej Smolarczyk i Martin Remacle. W 60. minucie trener Jacek Zieliński przeprowadził poczwórną zmianę, wprowadzając na murawę Karola Turka, Adama Chojeckiego, Kornela Tobołę oraz Janusza Nojszewskiego.

Kiedy odbędzie się kolejny mecz Korony?

W nadchodzący weekend kibiców z Kielc czeka przerwa od ligowych emocji. Zaplanowane na 1 sierpnia spotkanie 2. kolejki Ekstraklasy z Górnikiem zostało przełożone. Zmiana terminu nastąpiła na wyraźny wniosek drużyny z Zabrza. Śląski zespół poprosił o przesunięcie meczu ze względu na swoje obowiązki w eliminacjach do europejskich pucharów.

W związku z przymusową pauzą fani będą musieli nieco dłużej poczekać na domowe spotkanie. Pierwszy oficjalny mecz przed własną publicznością Korona Kielce rozegra w sobotę 8 sierpnia. Przeciwnikiem kieleckiej ekipy będzie warszawska Legia. Początek tego starcia zaplanowano dokładnie na godzinę 20.15.