Zara Larsson na Open'er Festivalu 2026 - setlista i godzina. Co i o której zaśpiewa w Polsce 1.07.2026?

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Zara Larsson w Polsce. Występ pierwszego dnia Open'er Festivalu 2026
Zara Larsson wraca do Polski. Piosenkarka wystąpi na Open'er Festivalu 2026 w Gdyni. Szwedzka wokalistka przyjeżdża do naszego kraju w niesamowitym momencie swojej kariery. Od ponad roku cały świat tańczy do jej hitów "Midnight Sun" i "Stateside", a jej dawny przebój "Lush Life" zyskał nowe życie. Polscy fani marzą, aby usłyszeć ulubione piosenki na żywo. O której godzinie będzie można zobaczyć występ Zary Larsson na Open'erze 2026Open'er Festival 2026 - dzień 2: harmonogram. Godziny koncertów 2 lipca? Jakie dokładnie piosenki zaśpiewa? Oto najważniejsze informacje dla posiadaczy biletów na pierwszy dzień popularnego festiwalu.
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Zara Larsson w Polsce 2026 - godzina, harmonogram
Zara Larsson wystąpi na Open'erze już 1 lipca 2026. Fani będą mogli wejść na teren Lotniska Gdynia-Kossakowo i zająć miejsce pod sceną już o godzinie 15:30! Zara Larsson każe na siebie trochę czekać. Popularna piosenkarka zaśpiewa dla polskiej publiczności o 20:00. Co ciekawe, show zostanie pokazane na żywo na antenie TVP1! Co wykona?
Zara Larsson w Polsce 2026 - setlista, lista piosenek
Oto oficjalna lista piosenek, które Zara Larsson prawdopodobnie wykona na Open'er Festivalu 2026:
- "Midnight Sun"
- "Can't Tame Her"
- "She Did It Again"
- "I Would Like" / "Sundown"
- "Hot & Sexy"
- "Ain't My Fault"
- "Pretty Ugly"
- "Stateside"
- "Eurosummer"
- "Never Forget You"
- "Wow"
- "Ruin My Life"
- "Uncover"
- "Blue Moon"
- "Crush"
- "Lush Life"
- "Symphony"
- "Midnight Sun"
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