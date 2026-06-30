Zara Larsson na Open'er Festivalu 2026 - setlista i godzina. Co i o której zaśpiewa w Polsce 1.07.2026?

Adrian Rybak
Adrian Rybak
2026-06-30 17:50

Zara Larsson wystąpi w Polsce. Już 1 lipca 2026 roku gwiazda wystąpi w Gdyni na Open'er Festivalu 2026. Fani zastanawiają się, jakie piosenki zaśpiewa przed polską publicznością, a także o której zacznie się jej występ. Przedstawiamy informacje o godzinie koncertu i prawdopodobną lista utworów, które Zara Larsson wykona pierwszego dnia Open'era.

Zara Larsson w Polsce. Występ pierwszego dnia Open'er Festivalu 2026

Zara Larsson wraca do Polski. Piosenkarka wystąpi na Open'er Festivalu 2026 w Gdyni. Szwedzka wokalistka przyjeżdża do naszego kraju w niesamowitym momencie swojej kariery. Od ponad roku cały świat tańczy do jej hitów "Midnight Sun" i "Stateside", a jej dawny przebój "Lush Life" zyskał nowe życie. Polscy fani marzą, aby usłyszeć ulubione piosenki na żywo. O której godzinie będzie można zobaczyć występ Zary Larsson na Open'erze 2026Open'er Festival 2026 - dzień 2: harmonogram. Godziny koncertów 2 lipca? Jakie dokładnie piosenki zaśpiewa? Oto najważniejsze informacje dla posiadaczy biletów na pierwszy dzień popularnego festiwalu.

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Zara Larsson w Polsce 2026 - godzina, harmonogram

Zara Larsson wystąpi na Open'erze już 1 lipca 2026. Fani będą mogli wejść na teren Lotniska Gdynia-Kossakowo i zająć miejsce pod sceną już o godzinie 15:30! Zara Larsson każe na siebie trochę czekać. Popularna piosenkarka zaśpiewa dla polskiej publiczności o 20:00. Co ciekawe, show zostanie pokazane na żywo na antenie TVP1! Co wykona?

Zara Larsson w Polsce 2026 - setlista, lista piosenek

Oto oficjalna lista piosenek, które Zara Larsson prawdopodobnie wykona na Open'er Festivalu 2026:

  1. "Midnight Sun"
  2. "Can't Tame Her"
  3. "She Did It Again"
  4. "I Would Like" / "Sundown"
  5. "Hot & Sexy"
  6. "Ain't My Fault" 
  7. "Pretty Ugly"
  8. "Stateside"
  9. "Eurosummer"
  10. "Never Forget You"
  11. "Wow"
  12. "Ruin My Life"
  13. "Uncover"
  14. "Blue Moon"
  15. "Crush"
  16. "Lush Life"
  17. "Symphony"
  18. "Midnight Sun"

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Zara Larsson w kolorowym topie i dżinsowych szortach, z długimi blond włosami i dużymi kolczykami, opiera się o różowy samochód na tle zachodu słońca. Więcej o jej występie na Open'er Festivalu 2026 przeczytasz na naszym portalu.
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Zara Larsson
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