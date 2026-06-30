Open'er Festival 2026 - dzień 1. Harmonogram 1 lipca. O której godzinie koncerty?

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Startuje Open'er Festival 2026
Open'er Festival to prawdziwe muzyczne święto, które przyciąga fanów z całej Polski. To jeden z najchętniej odwiedzanych festiwali w kraju, znany z występów zarówno polskich, jak i zagranicznych gwiazd. Przez lata na scenach Open’era pojawiło się wiele legend muzyki. W 2026 roku kolejni znani artyści wystąpią nad Bałtykiem. Tegoroczna impreza zaczyna się 1 lipca. Kto wystąpi w środę? O jakiej godzinie? Sprawdźcie harmonogram.
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Open'er Festival 2026 - DZIEŃ 1. Godziny koncertów 1 lipca
Oto pełny harmonogram koncertów na wszystkich scenach Open'era 2026.
Orange Main Stage
- 17:30 – Kasia Lins
- 20:00 – Zara Larsson
- 22:00 – The xx
- 00:15 – Florence + The Machine
Tent Stage
- 19:00 – Kneecap
- 21:00 – Matt Berninger
- 23:10 – David Byrne
- 01:30 – Vito Bambino
Alter Stage
- 17:00 – Natalia Muianga
- 20:10 – Viagra Boys
- 21:50 – Skok
- 23:45 – AVI
- 01:15 – Joy (Anonymous)
Flow Stage
- 18:30 – Hela
- 20:45 – Daniel Godson
- 22:45 – Dezydery
- 00:45 – Drabusheyka
Open'er Festival 2026 - DZIEŃ 1. Godzina otwarcia bramek
Organizatorzy Open'er Festivalu 2026 poinformowali już, o której godzinie 1 lipca otworzą bramy terenu wydarzenia. Fani artystów występujących tego dnia będą mogli wejść na Lotnisko Gdynia-Kosakowo już o godzinie 15:30. Na terenie imprezy będzie można przebywać aż do 3:30. Należy pamiętać, że przed przekroczeniem bramek trzeba wymienić bilety na specjalne opaski. Trzeba to zrobić osobiście w jednym ze specjalnie przygotowanych punktów. Każdy z posiadaczy biletu powinien dostać specjalny informator ze szczegółami.