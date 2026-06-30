Open'er Festival 2026 - dzień 1. Harmonogram 1 lipca. O której godzinie koncerty?

Startuje Open'er Festival 2026

Open'er Festival to prawdziwe muzyczne święto, które przyciąga fanów z całej Polski. To jeden z najchętniej odwiedzanych festiwali w kraju, znany z występów zarówno polskich, jak i zagranicznych gwiazd. Przez lata na scenach Open’era pojawiło się wiele legend muzyki. W 2026 roku kolejni znani artyści wystąpią nad Bałtykiem. Tegoroczna impreza zaczyna się 1 lipca. Kto wystąpi w środę? O jakiej godzinie? Sprawdźcie harmonogram.

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Open'er Festival 2026 - DZIEŃ 1. Godziny koncertów 1 lipca

Oto pełny harmonogram koncertów na wszystkich scenach Open'era 2026.

Orange Main Stage

17:30 – Kasia Lins

20:00 – Zara Larsson

22:00 – The xx

00:15 – Florence + The Machine

Tent Stage

19:00 – Kneecap

21:00 – Matt Berninger

23:10 – David Byrne

01:30 – Vito Bambino

Alter Stage

17:00 – Natalia Muianga

20:10 – Viagra Boys

21:50 – Skok

23:45 – AVI

01:15 – Joy (Anonymous)

Flow Stage

18:30 – Hela

20:45 – Daniel Godson

22:45 – Dezydery

00:45 – Drabusheyka

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Open'er Festival 2026 - DZIEŃ 1. Godzina otwarcia bramek

Organizatorzy Open'er Festivalu 2026 poinformowali już, o której godzinie 1 lipca otworzą bramy terenu wydarzenia. Fani artystów występujących tego dnia będą mogli wejść na Lotnisko Gdynia-Kosakowo już o godzinie 15:30. Na terenie imprezy będzie można przebywać aż do 3:30. Należy pamiętać, że przed przekroczeniem bramek trzeba wymienić bilety na specjalne opaski. Trzeba to zrobić osobiście w jednym ze specjalnie przygotowanych punktów. Każdy z posiadaczy biletu powinien dostać specjalny informator ze szczegółami.