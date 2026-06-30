Open'er Festival 2026 - dzień 1. Harmonogram 1 lipca. O której godzinie koncerty?

Adrian Rybak
Adrian Rybak
2026-06-30 16:43

Open'er Festival to największy festiwal muzyczny w Polsce. Aktualnie jest również jednym z najważniejszych tego typu wydarzeń w Europie. To dlatego, że występuje tam wiele światowych i lokalnych gwiazd. Tegoroczny Open'er zaczyna się 1 lipca 2026. Jak będzie wyglądał ten dzień? Kto wystąpi i w jakich godzinach? Oto pełny harmonogram.

Startuje Open'er Festival 2026

Open'er Festival to prawdziwe muzyczne święto, które przyciąga fanów z całej Polski. To jeden z najchętniej odwiedzanych festiwali w kraju, znany z występów zarówno polskich, jak i zagranicznych gwiazd. Przez lata na scenach Open’era pojawiło się wiele legend muzyki. W 2026 roku kolejni znani artyści wystąpią nad Bałtykiem. Tegoroczna impreza zaczyna się 1 lipca. Kto wystąpi w środę? O jakiej godzinie? Sprawdźcie harmonogram.

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Open'er Festival 2026 - DZIEŃ 1. Godziny koncertów 1 lipca

Oto pełny harmonogram koncertów na wszystkich scenach Open'era 2026.

Orange Main Stage

  • 17:30 – Kasia Lins
  • 20:00 – Zara Larsson
  • 22:00 – The xx
  • 00:15 – Florence + The Machine

Tent Stage

  • 19:00 – Kneecap
  • 21:00 – Matt Berninger
  • 23:10 – David Byrne
  • 01:30 – Vito Bambino

Alter Stage

  • 17:00 – Natalia Muianga
  • 20:10 – Viagra Boys
  • 21:50 – Skok
  • 23:45 – AVI
  • 01:15 – Joy (Anonymous)

Flow Stage

  • 18:30 – Hela
  • 20:45 – Daniel Godson
  • 22:45 – Dezydery
  • 00:45 – Drabusheyka
Open'er Festival 2026
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Open'er Festival 2026 - DZIEŃ 1. Godzina otwarcia bramek

Organizatorzy Open'er Festivalu 2026 poinformowali już, o której godzinie 1 lipca otworzą bramy terenu wydarzenia. Fani artystów występujących tego dnia będą mogli wejść na Lotnisko Gdynia-Kosakowo już o godzinie 15:30. Na terenie imprezy będzie można przebywać aż do 3:30. Należy pamiętać, że przed przekroczeniem bramek trzeba wymienić bilety na specjalne opaski. Trzeba to zrobić osobiście w jednym ze specjalnie przygotowanych punktów. Każdy z posiadaczy biletu powinien dostać specjalny informator ze szczegółami.

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