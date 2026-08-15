Sziget Festival 2026 – line-up na 15 sierpnia. Skrillex, Jorja Smith i Soulwax zakończą imprezę

Skrillex główną gwiazdą finału Sziget Festival

Main Stage rozpocznie działalność o godz. 16.00. Jako pierwsza pojawi się Sisi. O godz. 17.30 wystąpi bbno$, znany z żartobliwego podejścia do rapu, chwytliwych refrenów i utworów zdobywających popularność w internecie. O godz. 19.15 scenę przejmie Jorja Smith. Organizator zapowiada jej występ jako "party set", co może oznaczać bardziej dynamiczne i taneczne oblicze artystki znanej z połączenia R&B, soulu, garage’u i elektroniki.

Gwiazdą ostatniego wieczoru będzie Skrillex. Jego koncert rozpocznie się o godz. 21.15. Amerykański producent odegrał ogromną rolę w popularyzacji dubstepu i współczesnej muzyki basowej, ale od dawna swobodnie porusza się także między house’em, popem i eksperymentalną elektroniką. Jego występ może być jednym z najbardziej widowiskowych momentów całej edycji i symbolicznym zamknięciem programu Main Stage.

Soulwax i 2manydjs przejmą noc

Na Revolut Stage wystąpią między innymi Cassia, Zimmer90 i Charlotte Cardin. O północy pojawi się Soulwax. Belgijska grupa łączy rockową energię, żywe instrumenty i elektronikę. Jej występy trudno porównać do klasycznego koncertu albo zwykłego didżejskiego setu. O godz. 1.30 scenę przejmie 2manydjs. Projekt zakończy program Revolut Stage około godz. 3.00. Zestawienie Soulwax i 2manydjs gwarantuje kilka godzin tanecznego finału opartego na remiksach, mash-upach i elektronicznych eksperymentach.

Drum and bass aż do szóstej rano

BOLT Night Stage ostatniego dnia będzie należała przede wszystkim do fanów basowych brzmień. O godz. 23.30 rozpocznie się set Hamdiego. Następnie pojawią się Sub Focus, Dimension, Zomboy i Flux Pavilion. Ostatni występ, przygotowany przez Shaymi, potrwa od godz. 5.00 do 6.00. Sub Focus i Dimension należą do najważniejszych nazwisk współczesnego drum and bassu. Zomboy oraz Flux Pavilion skierują program w stronę cięższego dubstepu i muzyki basowej.

W Yettel Colosseum zagrają między innymi Patrick Mason, Anetha i Funk Tribu. Także ta scena zakończy działalność dopiero o szóstej rano.

Alternatywa dla wielkich scen

Na The Buzz pojawią się między innymi Dressed Like Boys, Evening Elephants, Duckshell i MISSIO. To propozycja dla uczestników, którzy podczas ostatniego dnia wolą odkrywać mniejsze koncerty niż czekać pod główną sceną. Na Budapest Park Stage zagrają węgierscy wykonawcy, w tym Quimby i Analog Balaton. Program tej sceny również będzie trwał do wczesnego rana.

Ostatni dzień bez spokojnego zakończenia

Finał Sziget nie będzie opierał się na jednym pożegnalnym koncercie. Skrillex zamknie Main Stage, ale później publiczność będzie mogła wybierać między Soulwax, 2manydjs, Sub Focusem, Dimension, Anethą i Funk Tribu.

Najważniejsze koncerty 15 sierpnia:

Main Stage: Sisi – 16.00, bbno$ – 17.30, Jorja Smith – 19.15, Skrillex – 21.15.

Revolut Stage: Charlotte Cardin – 19.45, Soulwax – 0.00, 2manydjs – 1.30.

BOLT Night Stage: Hamdi – 23.30, Sub Focus – 0.30, Dimension – 1.45, Zomboy – 3.00, Flux Pavilion – 4.00.

Yettel Colosseum: Patrick Mason – 1.00, Anetha – 2.30, Funk Tribu – 4.30.

Skrillex zapewni widowiskowy finał na głównej scenie, ale prawdziwe pożegnanie z Wyspą Wolności nastąpi dopiero o świcie. Ostatni uczestnicy opuszczą elektroniczne sceny po kilkunastu godzinach muzyki i pięciu dniach festiwalowego maratonu.

13