Zwycięstwo Korony nad Widzewem. Co z serią kieleckiego zespołu?

Zwycięstwo Korony odwraca losy meczu w Łodzi

Korona Kielce odniosła pierwsze zwycięstwo w obecnym sezonie Ekstraklasy, wygrywając z Widzewem Łódź 2:1. Z kolei dla gospodarzy była to pierwsza porażka w tegorocznych rozgrywkach. Początek spotkania należał do łodzian, którzy w 8. minucie wyszli na prowadzenie po bramce Steve'a Kapuadiego. Sytuacja zmieniła się jednak w 22. i 26. minucie, kiedy to Niemiec Morgan Fassbender zdobył dwa gole dla kieleckiego zespołu, odwracając losy rywalizacji.

Jacek Zieliński, trener Korony, przyznał, że początek meczu był trudny, a jego drużyna dała się zaskoczyć po stałym fragmencie gry. W drugiej połowie kielczanie mieli szanse na zamknięcie spotkania, ale skuteczność Bartka Drągowskiego w bramce Widzewa utrzymała gospodarzy w grze. Ostatecznie, mimo nerwowej końcówki, Korona zdołała dowieźć korzystny wynik do końca.

"Zdawaliśmy sobie sprawę, że przyjeżdżamy na bardzo trudny teren. Wydawało się, że do jaskini lwa, po wygranej Widzewa w Białymstoku. Im dłużej trwał mecz, tym wyglądało to korzystniej dla nas. Początek był do zapomnienia, bo daliśmy się zaskoczyć po stałym fragmencie gry i kilka razy było nerwowo. W drugiej połowie mogliśmy zamknąć mecz, ale Bartek Drągowski utrzymał Widzew przy życiu w kilku sytuacjach. W samej końcówce znów było bardzo nerwowo, ale udało nam się to wytrzymać" – podsumował szkoleniowiec Kielczan.

Czy zwycięska seria Korony z Widzewem doczeka się analiz naukowych?

Kielecki zespół po raz kolejny okazał się niezwykle wymagającym przeciwnikiem dla łodzian. Sobotnie spotkanie było szóstym z rzędu zwycięstwem Korony nad Widzewem. Wszystkie te wygrane zostały odniesione, gdy trenerem drużyny z województwa świętokrzyskiego był Jacek Zieliński. Szkoleniowiec stwierdził z przymrużeniem oka, że o tym niezwykłym paśmie sukcesów powstaną kiedyś prace doktorskie.

Aleksandar Vuković, trener Widzewa, ocenił z kolei, że jego zespół zamiast postępu, wykonał krok w tył. Według serbskiego szkoleniowca, bardzo dobre pierwsze 20 minut nie wystarczyło do odniesienia zwycięstwa, a przeciwnik skutecznie wykorzystał fragmenty dekoncentracji i nerwową grę gospodarzy po utracie prowadzenia. Kolejne spotkanie obu drużyn odbędzie się we wrześniu w Pucharze Polski.

"Będzie się na ten temat pisać prace doktorskie. W ciągu dwóch lat jako trener Korony wygrałem z Widzewem sześć razy. To jest dobry wynik, ale dla nas na Widzewie liga się nie kończy. Niech będzie, że mamy patent na zespół z Łodzi, ale ten mecz przeszedł już do historii i czekają nas kolejne" – zaznaczył.