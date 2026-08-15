Robbie Williams, OKI, Major Lazer i Faithless jednej nocy. Jak zobaczyć ich wszystkich?

Ostatni dzień BitterSweet Festival przyniesie wyjątkowo mocny finisz. Na BitterSweet Stage już o 17:15 wystąpi Sobel, o 19:00 Ciara, a dwie godziny później na scenę wejdzie Robbie Williams. I właśnie wtedy rozpocznie się seria koncertów, przy której wcześniejsze ułożenie planu może okazać się bardzo przydatne.

Najpierw Ciara, potem Robbie Williams

Pierwsza część sobotniego wieczoru jest stosunkowo prosta. Ciara rozpocznie koncert na BitterSweet Stage o 19:00, a Robbie Williams wystąpi na tej samej scenie o 21:00. Nie trzeba więc wybierać między nimi ani przenosić się między scenami.

To może być jeden z najmocniejszych fragmentów całego dnia. Najpierw amerykańskie R&B i pop w wykonaniu Ciary, a później Robbie Williams – jeden z trzech głównych headlinerów tegorocznego BitterSweet Festival. Organizator wymienia go obok Gorillaz i Twenty One Pilots jako jedną z największych gwiazd imprezy.

O 22:30 zaczyna się prawdziwy wyścig między scenami

Sytuacja komplikuje się później. O 22:30 na Enea Stage rozpocznie koncert OKI. Godzinę później, o 23:30, na BitterSweet Stage zacznie grać Major Lazer. To oznacza, że osoby, które będą chciały zobaczyć cały koncert OKI, mogą stracić początek Major Lazer. Z kolei ci, którzy wcześniej opuszczą Enea Stage i przeniosą się pod główną scenę, nie zobaczą całego występu rapera. Tu właśnie zaczyna się najciekawsza część sobotniego planowania. Nie chodzi już tylko o wybór ulubionego artysty, ale również o czas potrzebny na przejście między scenami i znalezienie miejsca w tłumie.

Major Lazer czy Faithless? Tu robi się jeszcze trudniej

Major Lazer rozpocznie koncert o 23:30. Zaledwie godzinę później, o 00:30, na Enea Stage wystąpi Faithless. Formalnie koncert Faithless należy do sobotniego programu festiwalu, choć kalendarzowo będzie to już noc z 15 na 16 sierpnia. Kto będzie chciał zostać do końca Major Lazer, prawdopodobnie będzie musiał pogodzić się z opuszczeniem początku Faithless. Z kolei wcześniejsze wyjście spod BitterSweet Stage pozwoli zdążyć na start kolejnego koncertu. To właśnie na odcinku OKI – Major Lazer – Faithless pojawia się największy problem sobotniego harmonogramu.

A po Faithless jeszcze nie będzie końca

Najbardziej wytrwali uczestnicy mogą zostać jeszcze dłużej. O 01:45 na BitterSweet Stage rozpocznie się specjalny projekt "BITTER Chopin, SWEET Chopin". Organizator zapowiada go jako finał ostatniej nocy festiwalu. Oznacza to, że osoby, które zaczną sobotę od koncertów późnym popołudniem i zostaną do samego końca, spędzą na Cytadeli wiele godzin niemal bez przerwy.

BitterSweet Festival – sobota 15 sierpnia. Najważniejsze godziny

BitterSweet Stage

17:15 – Sobel

19:00 – Ciara

21:00 – Robbie Williams

23:30 – Major Lazer

01:45 – BITTER Chopin, SWEET Chopin – noc z 15 na 16 sierpnia

Enea Stage

16:30 – Giant Rooks

18:15 – Fukaj

20:00 – Morad

22:30 – OKI

00:30 – Faithless – noc z 15 na 16 sierpnia

Jak zobaczyć jak najwięcej? Plan minimum

Jeśli priorytetem są największe nazwiska, najprostszy plan wygląda tak:

19:00 – Ciara

21:00 – Robbie Williams

22:30 – OKI

23:30 – Major Lazer

00:30 – Faithless

01:45 – BITTER Chopin, SWEET Chopin

Trzeba jednak pamiętać, że to plan oparty na godzinach rozpoczęcia koncertów, a nie na pełnych czasach ich trwania. W praktyce oznacza częściowe opuszczanie niektórych występów i szybkie przemieszczanie się między BitterSweet Stage a Enea Stage.

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