ME koszykarzy U-16. Sprawdź, które miejsce zajęli Polacy

Droga Polaków w ME koszykarzy U-16

Podopieczni trenera Rafała Gila rywalizowali na turnieju w Oradei z bardzo wymagającymi przeciwnikami. W fazie grupowej biało-czerwoni odnieśli zwycięstwa nad Rumunią 105:62 oraz Serbią 72:70. Jedyną porażkę na tym etapie zmagań zanotowali w starciu z Litwą, ulegając przeciwnikom 66:83.

W meczu 1/8 finału reprezentacja Polski wysoko pokonała Czechy 96:68, co zagwarantowało jej utrzymanie w Dywizji A na kolejny rok. W ćwierćfinale drużyna uległa Hiszpanii 74:86. W pierwszym pojedynku o miejsca od piątego do ósmego Polacy przegrali z Grekami 84:102, ale ostatecznie zajęli siódmą pozycję po triumfie nad Rumunią 88:62.

Kto zdominował mistrzostwa Europy w Oradei?

W ostatnim zwycięskim spotkaniu błysnął Emilio Szewczyk, potomek byłego kapitana dorosłej kadry Szymona Szewczyka, zdobywając 17 punktów. Najlepszym zawodnikiem drużyny w całym cyklu był Alan Chojnacki, który notował średnio 18,3 punktu, 4,4 zbiórki i 2,1 asysty. Zaledwie rok wcześniej biało-czerwoni wywalczyli awans do Dywizji A z kompletem wygranych na koncie.

Swój pierwszy historyczny złoty medal w tej kategorii wiekowej wywalczyli młodzi koszykarze z Łotwy. W wielkim finale nowi mistrzowie pokonali reprezentację Francji 75:69, prezentując dojrzałą koszykówkę w decydujących momentach. Brązowy krążek i trzecie miejsce w klasyfikacji końcowej przypadło w udziale Hiszpanom.